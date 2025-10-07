Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е оптимист относно постигане на споразумение за мир в Газа, предадоха световните агенции. Той добави, че американски екип тъкмо е излетял за Египет, за да участва в преговорите, водени по този въпрос.

Пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом Тръмп каза: „Мисля, че е възможно да имаме мир в Близкия изток, не само в Газа“, допълни той.

Доналд Тръмп заяви, че през следващата седмица може да има споразумение за спиране на огъня в Газа

И подчерта, че САЩ ще направят „всичко възможно, за да гарантират, че всички ще спазват споразумението“, ако "Хамас" и Израел се договорят за прекратяване на огъня. Преговорите се провеждат в момент, когато Израел отбелязва втората годишнина от атаката на Хамас от 7 октомври, която предизвика войната.

Преди две години, в края на еврейския празник Сукот, бойци, ръководени от "Хамас", извършиха най-смъртоносната атака в историята на Израел, което доведе до масирана ответна офанзива в Газа.

Редактор: Станимира Шикова