Кризата с боклука в двата столични района влезе и в дневния ред на Народното събрание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи на кмета Васил Терзиев подкрепа. По думите му - ако е необходима ще бъде направена и законодателна промяна. Вместо това обаче от ПП-ДБ настояха да се разследва палежът на четирите камиона за събиране на боклук.

Че ще осигури гласовете на 66 депутати на столичния кмет, ако му е необходима законодателна промяна за решаване на кризата с боклука, обеща лидера на ГЕРБ.



„София години наред беше най-чистата столица в Европа. Предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, околна среда, природа, екокатастрофа - каквото иска да му гласуваме… каквото пожелае. Днес да идва, веднага!”, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

От ПП-ДБ обаче настояха случаят със запалените камиони на турска сметопочистваща фирма на паркинг в столицата да бъде разследван.

Кметовете на "Люлин" и Красно село": Има недостиг на техника, отпадъци се трупат край болници и детски градини



„Борисов да не се прави на луд. Няма нужда от извънредно законодателство. Кметът Терзиев, Столичната община, софиянци - имат нужда действащото законодателство да се спазва. И Борисов да си пита министрите, да пита министъра на вътрешните работи - разследва ли се палежът на камионите”, подчерта Божидар Божанов от ПП-ДБ.



От „Възраждане” пък предложиха на столичния кмет да вземе пример от други общини.

„Призоваваме Терзиев максимално бързо да реши проблема. Ако не знае как, защото той наистина не е адекватен кмет, не се справя добре, той е много слаб кмет - нека да се обърне към някои кметове и да ги пита всъщност как те са решили проблема”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Според лидера на МЕЧ Радостин Василев Терзиев се е забавил с решението за боклука на София, а от „Величие” видяха политическа намеса в кризата.