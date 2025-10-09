Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Израел в неделя, 12 октомври, предаде АФП.

След почти две години на ожесточени военни действия между Израел и палестинската терористична групировка "Хамас", държавите посредници обявиха, че е постигнато споразумение за първата фаза на примирието в Газа. Споразумението предвижда край на военните действия, размяна на заложници и палестински затворници, както и достъп на хуманитарна помощ до населението на територията.

Маруан Баргути няма да бъде част от размяната на израелски заложници за палестински затворници

Тръмп потвърди, че Израел и "Хамас" са се съгласили за първата фаза на предложения от неговата администрация план за мир, който цели освобождаване на всички заложници и оттегляне на израелските войски до договорената линия. Според Тръмп тези стъпки са началото към „силен, траен и вечен мир“.

Редактор: Емил Йорданов