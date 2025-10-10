Снимка: iStock
Дневните температури почти през цялата предстояща седмица ще са в есенния диапазон
До края на седмицата облачността ще е динамична с чести слънчеви разкъсвания. Дневните температури ще са между 15 и 20-21 градуса. Ще остане ветровито с пориви от Северозапад в Северна България, особено осезаеми в събота.
В петък незначителни валежи от дъжд ще има по планините, където облаците ще са повече. В събота кратки превалявания се очертават в хода на деня в източните райони на страната. Неделята ще е суха.
Около средата на месеца валежна обстановка ще има в дните 14-15 октомври, но дъждовете ще са с локален характер, с по-голяма вероятност в Източна България. С оформянето на област с ниско налягане, ранните прогнози чертаят валежи на повече места около 19-21 октомври.
Дневните температури почти през цялата предстояща седмица ще са в есенния диапазон, в първата половина на периода - от 12 до 17 градуса, след това за ден-два по-топло – между 16 и 21 градуса.
