До края на седмицата облачността ще е динамична с чести слънчеви разкъсвания. Дневните температури ще са между 15 и 20-21 градуса. Ще остане ветровито с пориви от Северозапад в Северна България, особено осезаеми в събота.





В петък незначителни валежи от дъжд ще има по планините, където облаците ще са повече. В събота кратки превалявания се очертават в хода на деня в източните райони на страната. Неделята ще е суха.

Около средата на месеца валежна обстановка ще има в дните 14-15 октомври, но дъждовете ще са с локален характер, с по-голяма вероятност в Източна България. С оформянето на област с ниско налягане, ранните прогнози чертаят валежи на повече места около 19-21 октомври.