През почивните дни времето ще се определя от студен атмосферен фронт с мощни пориви на северозападен вятър. В събота в Западна и Централна България скоростта им ще достига 80-90 км/ч.

Облачността ще е динамична с разкъсвания, по-чести в западната половина на страната. По планините и в източните райони ще има кратки, на моменти интензивни валежи. Не е изключена изолирана гръмотевична активност. Сняг е възможно да превали в най-високия планински пояс. Дневните температури ще са в интервала 14-19 градуса.

В неделя преди обяд ще превали тук-там по планините. През деня обаче облаците ще са променливи с разкъсвания са на повече места спрямо съботата. Дневните температури ще се повишат с градуса-два.

В близка перспектива времето ще запази есенния си характер със променлива облачност и слаби, локални превалявания около средата на месеца – 14-15 октомври. Ранните прогнози допускат по-съществен валеж около 18-19 октомври с развитието на средиземноморски циклон. Драстични движения в температурите не се очакват през следващата седмица. Дневните стойности ще са между 13 и 17-18 градуса.

На този етап обичайното за сезона „циганско лято” би трябвало да започне около 20-22 октомври със сутрешни мъгли, повече слънце през деня и температури между 15 и 20 градуса.

