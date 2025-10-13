"Хамас" освободи всички живи израелски заложници. Сред тях е и Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

► 9:30 ч. След две години в плен 7 от заложниците вече са на свобода

Информацията за освобождаването на първите седем заложници беше потвърдена както от "Хамас", така и от израелската армия. Впоследствие беше съобщено, че Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) е предал хората на израелската армия.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Организацията също потвърди, че е започнала операция с няколко етапа по освобождаване на държаните от "Хамас" срещу палестинци, излежаващи присъди в израелски затвори, предаде "Асошиейтед прес". Червеният кръст "също така ще улесни предаването на останките на загиналите на семействата им, за да може да погребат любимите си хора достойно".

Палестинското движение обеща да освободи живите пленници, както и на телата на още 28 загинали. В замяна Израел пусна от затворите близо 2 хиляди души - около 250 излежаващи присъди и 1700 арестувани.

► Освобождаването на израелските заложници и пускането от затвора за задържаните палестинци - повод за радост и от двете страни на границата

Съдбата на заложниците беше повод за истинско раздлеление в израелското общество. Краят на напрежението и тревогите идва като огромно облекчение не само за роднините, а за цялата страна.



„Отивам към база Рейм, за да се срещна със сина си Нимрод след повече от две години. Толкова съм развълнувана. Изпълнена съм с щастие. Трудно е да опиша как се чувствам в този момент. Не спах цяла нощ“, споделя Вики Коен, майка на един от заложниците.



„Преживяхме две много, много трудни години, много болезнени. Преживяхме ги заедно със семейството. Трудно е да се разбере колко мъчни две години бяха. А последните няколко дни чакане не са по-лесни“, заяви Шломи Менаше, приятел на един от пленените.

Видео:"Ройтерс"

Червеният кръст беше посредник и в другата посока. С автобуси откара освободените от ареста 250 палестинци в Газа. Там също се бяха събрали и чакаха "своите".

"Това е майчинско чувство. Как бих могла да съм? Изключително щастлива. Искам да го прегърна и да видя, че е добре", споделя Юм Ал Даур, майка на един от освободените палестинци.

► 10:59 часа. Посолството на Държавата Израел у нас потвърди, Матан Ангрест е при близките си

Израелският посланик в България Йоси Леви Сфари потвърди, че мъжът вече е при семейството си. „Изпитваме дълбоко облекчение и вълнение от освобождаването на Матан Ангерст, израелско–български гражданин, отвлечен от терористичната организация „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Още в първите мигове след неговото отвличане България застана твърдо на страната на Израел, настоявайки за освобождаването му и проявявайки непоколебима солидарност със семейството на Матан – особено с неговите родители, Анат и Хагай", се посочва в прессъобщение на посолството на Държавата Израел у нас.

"От името на Държавата Израел изразявам своята искрена признателност към президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, към председателя на Нарадното събрание доц. Наталия Киселова, към министър-председателя Росен Желязков и бившия министър-председател акад. Николай Денков, към министъра на външните работи Георг Георгиев и бившия заместник министър-председател и министър на външните работи Мария Габриел. Благодарността ни се простира и към всички наши български приятели — министри, народни представители, дипломати, членове на еврейската общност и мнозина други, които застанаха до нас и работиха неуморно и с голямо състрадание — както публично, така и извън светлините на прожекторите, за да помогнат Матан да се върне у дома", изразява своята благодарност дипломатът.

И допълва: "Израел няма да спре, докато и последният заложник не се завърне у дома, включително Сахар Барух, израелско–български гражданин, отвлечен жив и убит в плен в Газа, чието тяло все още се държи от „Хамас“.

► 11:30 часа. И втората група от 13 израелски заложници вече пътуват към дома

Израелската армия потвърди, че втората група живи израелски заложници е предадена на Червения кръст. 13-имата пленници вече са на път към силите на Израелската армия и Агенцията за вътрешна сигурност на Израел в Ивицата Газа.

► 7:35 ч. Дългоочакван списък

В понеделник сутринта палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува списък с имената на 20-имата израелци, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Тел Авив, предаде "Ройтерс". Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори в очакване на освобождаването на заложниците.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Израел предприе военната си операция в Ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 г. бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Миналата седмица двете страни в конфликта подписаха споразумение за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници преди две години.

В замяна Израел обеща да пусне палестинци, които се намират в израелски затвори. Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Световни лидери започнаха да пристигат в Египет за срещата, посветена на края на войната в Газа. Очакват се над 20 президенти, премиери и монарси. Американският държавен глава Доналд Тръмп е основното действащо лице. Той ще отиде в Шарм ел Шейх, след като посети Израел.

► 10.00 часа. Тръмп пристигна в Тел Авив

"Еър форс Едно" с Доналд Тръмп на борда кацна в Израел в същия момент, в който беше съобщено, че първата група от освободени израелски заложници вече е на израелска територия. Самолетът на американския президент прелетя над "Площада на заложниците" в Тел Авив, където множество хора са се събрали, за да празнуват освобождаването на сънародниците си.

Тръмп, който беше посрещнат на летището от израелския премиер Бенямин Нетаняху, ще говори пред Кнесета и се очкава да се срещне с роднини на освободени от "Хамас". За него е предвиден и президентски медал на честта - най-високата награда в Израел.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

► 11:16 часа. Тръмп пристигна в Кнесета

Американският президент пристигна в Кнесета, където ще се произнесе реч пред израелските депутати. Тръмп е четвъртият американски президент, който прави това, откакто парламентът е създаден през 1949 година – и първият след 2008 година.

Президентът беше посрещнат от председателя на парламента Амир Охана.