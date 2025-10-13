Световните агенции разпространиха първи кадри с израелските заложници на "Хамас", заснети минути след освобождаването им. Всички живи израелци - общо 20, бяха пуснати в понеделник сутринта след две години в плен на палестинското ислямистко движение.

Израел предприе военната си операция в Ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 г. бойци на палестинското движение извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

СНИМКИ НА ОСВОБОДЕНИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ И ЛИКУВАЩИТЕ ИЗРАЕЛЦИ ВИЖТЕ ТУК

Миналата седмица двете страни в конфликта подписаха споразумение за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на израелците. В замяна Тел Авив обеща да пусне палестинци, които се намират в израелски затвори. Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

"Хамас" освободи всички живи израелски заложници, сред тях - и мъжът с българско гражданство

