Лекари от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) в Бургас спасиха крака на 18-годишен младеж, пострадал тежко при наводнението в Елените. За запазването на крайника са били необходими три операции, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Младежът е приет в болницата мокър, без документи, само по тениска и къси панталони, след като е прекарал часове в наводнено помещение в сграда в Елените. Левият му крак е бил сериозно наранен от твърди предмети и стъкла, а в раната вече беше започнала инфекция от замърсената вода.

Разрушават удължаването на речното корито в Елените за сметка на държавата

"Събудих се от водата, която нахлуваше през прозорците. Опитах да избягам, но водната стихия беше толкова силна, че ме залепи до стената. Започна да ме удря ток, тъй като водата беше навлязла в контактите", разказал Артьом пред лекарите в болницата.

Младежът е успял да се евакуира до по-висок етаж, където е изчакал с други хора да бъдат спасени. По-късно е откаран с линейка до Бургас.

Състоянието му е наложило незабавна оперативна намеса в Клиниката по ортопедия и травматология. Впоследствие са извършени още две операции за овладяване на инфекцията. Лекарите са успели да запазят крайника.

Артьом вече е изписан, а семейството му изрази благодарност към екипа на УМБАЛ-Бургас за навременната намеса, професионализма и човешкото отношение, казаха от болницата.

Редактор: Мария Барабашка