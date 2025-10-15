Снимка: iStock
-
Трима полицаи загинаха, след като заплашени от изселване взривиха фермата си в Италия (ВИДЕО)
-
След трагедията на релсите в Мездра: Достатъчни ли са действащите мерки за безопасност
-
Жестоко нападение: Родители твърдят, че 13-годишният им син е пребит от 15-годишен в Пловдив
-
Трагедията в Тенеси: Продължава претърсването на завода, където експлозия отне живота на 16 души
-
Шефът на ДНСК за Елените: Общината контролира издаването на ПУП и строителни книжа
-
Взрив пред сградата на полицията в Дупница (ВИДЕО)
Момчето е било без обезопасителна каска по време на инцидента
Тежко остава състоянието на 12-годишното дете от Казахстан, което падна от електрическа тротинетка в несебърското село Кошарица. Момчето е в кома и е претърпяло няколко операции. Инцидентът е станал около 22 часа в понеделник на велосипедна алея - в осветен участък и суха настилка.
„След направен контролен скенер установихме, че детето има наличие на кръвоизлив. Затова в късния следобед на вторника се наложи операция. Предстои да му бъдат направени нови контролни изследвания, които да покажат необходимост или липса на индикации за нови интервенции”. Това заяви в „Здравей, България” неврохирургът и зам.-директор на УМБАЛ-Бургас д-р Светослав Тодоров.
Стабилно е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка в Бургас
Той уточни, че момчето е било прието в лечебното заведение с изолирана тежка мозъчно-черепна травма, счупен череп и мозъчни контузии и кръвоизлив.
Началникът на Охранителна полиция-Бургас главен инспектор Пламен Николов заяви, че по случая е образувано досъдебно производство. „Причините за инцидента са в процес на установяване. По отношение на предпазните средства – детето не е използвана обезопасителна каска. Момчето е било само. Намерено е от преминаващ гражданин”.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни