Тежко остава състоянието на 12-годишното дете от Казахстан, което падна от електрическа тротинетка в несебърското село Кошарица. Момчето е в кома и е претърпяло няколко операции. Инцидентът е станал около 22 часа в понеделник на велосипедна алея - в осветен участък и суха настилка.

„След направен контролен скенер установихме, че детето има наличие на кръвоизлив. Затова в късния следобед на вторника се наложи операция. Предстои да му бъдат направени нови контролни изследвания, които да покажат необходимост или липса на индикации за нови интервенции”. Това заяви в „Здравей, България” неврохирургът и зам.-директор на УМБАЛ-Бургас д-р Светослав Тодоров.

Стабилно е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка в Бургас

Той уточни, че момчето е било прието в лечебното заведение с изолирана тежка мозъчно-черепна травма, счупен череп и мозъчни контузии и кръвоизлив.

Началникът на Охранителна полиция-Бургас главен инспектор Пламен Николов заяви, че по случая е образувано досъдебно производство. „Причините за инцидента са в процес на установяване. По отношение на предпазните средства – детето не е използвана обезопасителна каска. Момчето е било само. Намерено е от преминаващ гражданин”.

