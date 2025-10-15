Депутати от ГЕРБ ще се срещнат с граждани и симпатизанти в различни градове на страната в следващите дни. Целта на приемните е да се обсъдят различни теми, свързани с развитието на конкретния регион – инфраструктура, социални въпроси, здравеопазване, образование и подкрепа за местния бизнес. Всеки жител на общината ще има възможност да постави свои лични или обществени проблеми, както и да получи информация по въпроси, свързани с дейността на държавните институции, съобщават от партийната централа.

Ето и къде ще се проведат приемните:

⇒ Костадин Стойков ще е в Петрич, 16 октомври, 11:00 часа.

⇒ Гюнай Хюсмен ще е в Разград.

⇒ Андрей Рунчев, Галя Василева и Станислав Губеров ще проведат срещи в Бургас от 15:30 часа, както и в Айтос и Созопол от 18 часа на 15 октомври.

⇒ Николай Братованов ще проведе срещи в Русе на 20 октомври и в село Басарбово.

⇒ Георги Кръстев се ще в Русе и в град Мартен.

⇒ Младен Маринов е в Костинброд на 15 октомври от 13:00 часа.

⇒ Стефан Апостолов е в Симитли на 15 октомври от 14 часа.

⇒ Иван Герчев е в Разлог от 12 часа на 15 октомври.

⇒ Приемна на представител на ГЕРБ ще има и в Благоевград.

⇒ Димитър Иванов ще има срещи в петте общини на област Ямбол.

- В 13:30 часа на 15 октовмри ще е събранието в партийната централа в Ямбол. От 14:30 ще са приемните за община Тунджа в селата Кабиле, Веселиново и Генерал Инзово.

- В град Елхово активистите на ГЕРБ се събират в 17:30 часа.

- За 16 октомври допълнително ще бъдат уточнени часовете за срещите в Стралджа и Болярово.

⇒ Пламен Тачев и Валери Лачовски организират приемни в област Плевен.

- Лачовски ще е на 15 октомври в общините Кнежа и Плевен. На 17 октомври ще е в Левски, Гулянци и Долни Дъбник.

- Тачев на 16 октомври ще е в Червен бряг, а Лачовски в Пордим, Долна Митрополия и Червен бряг.

⇒ Цвета Караянчева ще е в Стамболийски, Перущица и Кричим. В 12:00 часа на 15 октомври се срещна с хора от село Войводиново.

⇒ Д-р Иван Червенков е в Асеновград в 12:00 часа.

⇒ Младен Шишков ще се срещне с граждани в Раковски, Брезово и Карлово.

⇒ В Пловдив-град срещите на народните представители ще се проведат в 12:00 часа.

- Даниела Дженева ще очаква граждани в офиса на ГЕРБ в район "Южен".

- Красимир Терзиев ще разговаря с хора в централния офис на партията на бул. "Марица" в район "Северен". Следобед той ще проведе втора приемна в район "Източен".

- Д-р Валерия Славова ще се срещне с избиратели в партийния офис в район "Западен".

- Фиданка Кацарева ще е в приемна в район "Централен".

⇒ Росица Кирова е във Видин на 15 октомври за приемна от 16 часа.

⇒ Маноил Манев ще се срещне с жителите на община Мъглиж и на община Стара Загора.

⇒ Илиана Жекова ще е в Казанлък.

⇒ Десита Петкова ще се срещне с жителите на община Чирпан.

⇒ Десислава Танева е в Сливен на 15 октомври.

⇒ Мария Белова е в Нова Загора на 15 октовмри.

⇒ В Котел и Твърдица ще има приемни на 16 октомври.

⇒ Цвета Караянчева е в Кърджали от 14 часа на 15 октомври.

⇒ Красен Кралев и Дафинка Семерджиева са в Пазарджик на 15 октомври.

⇒ Милен Делийски и д-р Юксел Ахмед ще имат срещи в област Силистра.

Редактор: Станимира Шикова