Председателят на Европейската комисия поиска конкретни действия от Сърбия по пътя й към членство. Урсула фон дер Лайен поиска от президента Вучич налагане на санкции на Русия и предприемане на реформи в момент, в който той е критикуван за потушаване на протестите срещу управлението си.

Сърбия е единствената държава в Европа, която не е наложила санкции на Москва за войната в Украйна. Въпреки че твърди, че целта на Белград е влизане в Съюза, Вучич задълбочи отношенията си с Русия и Китай. Фон дер Лайен e в Белград като част от обиколка на страните от Западните Балкани, които се стремят да се присъединят към Евросъюза.

Журналистически организации призоваха председателят на ЕК да спре финансирането за режима на Вучич

“Г-н президент, сега е моментът Сърбия да се заеме с конкретните си задачи по присъединяването към нашия съюз. Първата ми точка е, че трябва да видим напредък по отношение на върховенството на закона, избирателната рамка и свободата на медиите. Знам, че тези реформи не са лесни, изискват търпение и издръжливост, трябва да обхванат всички части на обществото и политическия спектър, но си заслужават усилията”, сподели Фон дер Лайен.

Урсула фон дер Лайен: Албания е на правилния път към ЕС

По-късно през деня Фон дер Лайен пристигна в Скопие, където беше посрещната от министъра на външните работи и външната търговия Тимчо Мучунски.

„Тази следобед на летището в Скопие приветствах председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която пристигна като част от своята програма за Западните Балкани“, написа Мучунски във „Facebook.

Министърът изрази очакване днешните срещи да потвърдят подкрепата за процеса на европейска интеграция. „Очаквам днешните срещи да потвърдят подкрепата за европейската интеграция на Западните Балкани и за постепенното сближаване на региона с единния пазар на Европейския съюз. Членството в ЕС остава стратегически приоритет на македонската външна политика“, подчерта той.

Фон дер Лайен ще се срещне с президента Гордана Силяновска-Давкова, министър-председателя Християн Мицкоски и председателя на парламента Африм Гаши.

