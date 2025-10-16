След опустошителния потоп в курорта Елените, при който бяха унищожени десетки имоти и загинаха четирима души, започнаха проверки на всички строежи в района. Оказа се, че за част от обектите липсват строителни книжа и разрешителни, а част от сградите вероятно са изградени в речното легло. Това поставя въпроса – кой ще носи отговорност и кой ще плати за премахването на незаконните постройки.

„Наистина има данни, които излизат след бедствието, за нередности и незаконoсъобразност в построяването на обекти“, заяви адвокат Деян Драгиев.

По думите му все още няма пълна яснота за мащаба на нарушенията, тъй като част от строежите са стари, а информацията за тях е „ограничена и непълна“. „Това е ключово, защото много от фактите, които ще определят отговорността, все още не са установени. Засега можем само да очертаем рамката на възможните правни последици“, обясни юристът.

Собственици на имоти в сградата „Негреско” във вилното селище Елените се канят да съдят държавата

„По закон, когато има обект, който е изграден незаконно, съществува възможност той да бъде премахнат. Разрушаването или премахването на такива постройки се извършва от собствениците, а ако те не го направят – държавата го извършва за тяхна сметка“ каза Драгиев.

Според него обаче настоящият случай е по-сложен, защото днешните собственици на имотите не са тези, които са ги построили.

Адвокатът изтъкна, че е напълно възможно държавните органи да имат част от вината, ако са допуснали грешки при издаването на строителните разрешителни.

„При въвеждането в експлоатация на тези сгради е имало валидни строителни книжа и документи, въз основа на които те са построени. Но ако се докаже, че при издаването им е имало нарушения от страна на държавни служители или контролни органи, тогава се отваря пътят към отговорността на държавата“, каза oще той.

Драгиев подчерта, че в такива случаи трябва да се докаже „много тежка незаконосъобразност“, за да може да се иска ангажиране на държавната отговорност и да се признае нищожност на актовете, издадени в миналото.

На въпрос кой орган ще реши кой плаща за събарянето, адвокатът обясни: „Най-вероятно това ще стане чрез действия на органите на строителния контрол – ДНСК. Те ще издадат заповеди за премахване и ще поемат изпълнението, а след това ще претендират направените разходи от собствениците“.

Разрушават удължаването на речното корито в Елените за сметка на държавата

Той допълни, че след това самите собственици могат да предявят искове – било срещу инвеститора, било срещу държавата – ако се докаже, че са пострадали заради порочна административна процедура при издаването на строителните документи.

„Не можем автоматично да кажем, че всеки собственик на незаконен имот е виновен. Много от тези хора са купували жилища добросъвестно, без да подозират, че строежът няма законова изрядност. Те може да се окажат жертви на действия или бездействия на институциите“, подчерта адвокат Деян Драгиев.

Казусът в Елените е сложен и ще изисква комбинация от правна, административна и експертна проверка, смята юристът. „Става въпрос за поредица от действия – от издаването на разрешенията за строеж до продажбата на имотите. Всеки етап трябва да бъде проследен“, коментира той.

Редактор: Цветина Петкова