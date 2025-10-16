Разграничавам се от осмината депутати, които днес се регистрираха за работа на Народното събрание. Причината да го направят е нежеланието да им бъдат орязани парите. Те трябва да се извинят на избирателите. Това каза във видеобръщение лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"За мен това е недостойно и унищожава сътвореното от хората в партията, които всеки ден се борят за справедливост. Търпя унижения заради това правителство, 1000 други семейства - също. Предлагаха ми стотици милиони, всякакви варианти, за да може да не правя обещаното на хората. Никой от нас не е специален - ние сме обикновени хора, струваме колкото дадената от нас дума. Обещахме да покажем друга етика и морал. Изрично говорихме, че не трябва да се регистрираме, въпросът е принципен. Получаваме средства, за да свършим работа за народа, а докато не го направим, не бива да взимаме пари", коментира Михайлов.

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

За NOVA Ивелин Михайлов обясни, че днес ще проведе разговор с регистриралите се народни представители и ако не изпълняват общите решения на "Величие", ще ги призове да напуснат и на тяхно място да влязат следващите в листите.

Припомняме, че "Величие" разполага с общо 10 депутати, включително Ивелин Михайлов. По информация на NOVA регистриралите се въпреки общите решения народни представители са: Ивайло Лазаров, Красимира Катинчарова, Лариса Савова, Любиша Блажевски, Мария Илиева, Костадин Хаджийски, Стилияна Бобчева и Юлияна Матеева.

Малко по-късно стана ясно, че регистрацията на осемте депутати от "Величие" е била “комуникационна грешка”. След разговор с Михайлов те заявиха, че се извиняват “чистосърдечно”. "Хора сме и стават грешки", аргументираха се те.

Редактор: Цветина Петкова