Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира на брифинг политическата ситуация в страната, като обвини Бойко Борисов, че окончателно е включил Делян Пеевски в новата коалиция, която очевидно ще се състои от четири партии.

„Важно е да разсеем една от лъжите, които Борисов каза днес – че ние не сме били готови и не сме протегнали ръка да влезем в управление. Това не е вярно. Ние сложихме на масата нашите условия: Пеевски да бъде вън от всяко влияние в институциите и да не се докосва по никакъв начин до управлението на страната“, заяви Мирчев.

Той допълни, че Борисов се е уплашил и е избрал да управлява с Пеевски и със слабо правителство.

„Днес той управлява в същия дух и сам призна, че се познава с Пеевски от 20 години и изпълнява неговите повери. Влезе в коалиция с БСП и ИТН, които са изцяло под контрола на Пеевски“, добави Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България“ уточни, че партията му и "Продължаваме Промяната" настояват бюджетният дефицит да остане в рамките на 3% и да не се вдигат осигуровките и данъците. По негови думи това е възможно, ако се спрат кражбите.

Относно липсата на кворум вече трети ден в парламента депутатът коментира: "Това е индикатор, че Борисов се гърчи пред Пеевски и не може да се отскубне“.

Мирчев предупреди за опасността страната да се насочи към „мека диктатура“, като според него БСП вече е „в лапите на Пеевски“ и се държи като „труп на изкуствено дишане“. Той посочи, че жертвата на днешния ден – шефът на МВР Пазарджик – е само компенсация за това, че Борисов не е успял да отстрани министъра, обслужващ Пеевски.

„От тяхна гледна точка политическа криза няма, но истината е, че има огромна опасност за страната ни, защото ДПС-НН се опитва да завладее страната изцяло“, подчерта Мирчев.

Редактор: Дарина Методиева