Два дни след трагедията в Елените, при която загинаха 4 души, в местността „Черешови градини” в Панчарево влизат камиони и започват да засипват брега на река Искър с изкопна маса. Това обаче не се случва за първи път. Въпреки десетките сигнали от местните и проверките на институциите, заспиванията продължават. Колко опасно е това и по какво прилича на случилото се в „Елените” - разказваме в „Историите на Мария Йотова”.

Директорът на Басейнова дирекция: Още през 2009 г. прокуратурата е прекратила преписка за незаконно застрояване на реката в Елените

Гражданите споделят, че масите са на самия брег на реката. При първия по-голям дъжд те влизат в реката. На първия завой или там, където има препречено дърво, се образува бент. Ако стане голямо наводнение, това нещо ще се отприщи и ще тръгне неконтролируемо с голяма сила.

„Преди години се разхождахме с децата и кучетата свободно. Имаше алея, която преминаваше покрай езерото, нямаше такъв висок насип, брегът на реката минаваше хомогенно надолу, имахме достъп до нея. Сега има висок изкоп, засипванията започнаха след 2015 г., когато теренът е бил заменен от общината и е преминал в частни ръце”, сподели Нели Василева от инициативен комитет Панчарево – езеро”.

Кой е разрешил строителството в реката в Елените

„В момента се е образувало едно депо, което преди беше гъста залесена част в коритото на реката. Има насип, който е може би 6-7 метра. Преди река Искър се разклоняваше, имаше две русла и хидротехническо съоръжение. Получаваше се вир, имаше земноводни птици. Първо се откраднаха шлюзовете и спря да се образува този вир, после, след изсипване на масата, реката се отклони и в момента почти не минава оттук”, обясни Димитър Куманов от сдружение „Балканка”.

„Миналата година идвахме и видяхме равен терен. Извикахме РИОСВ и „Басейнова дирекция”. Те установиха, че речното корито е стеснено, нарушено е естественото му състояние. Тогава тази дейност спря. Една година не насипваха повече, сега има пресни насипи”, обясни Божидар Божинов, инициативен комитет „Панчарево – езеро”.

Установен ли е нарушителят и каква глоба го грози - гледайте във видеото.