Кой е разрешил строителството в реката в Елените? Кой не е санкционирал евентуалните нарушения през последното десетилетие, ако се окаже, че строителството е незаконно?  

Пред NOVA от Басейнова дирекция заявиха, че подробните устройствени планове не са съгласувани с тях. 

Още през 2009 г., въз основа на получен сигнал, е извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция. Установено е нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект”, заяви директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” инж. Явор Димитров.

А в ДНСК липсват документите на хотела, построен върху реката и аквапарка в Елените. Отново опитваме да питаме кмета на Несебър има ли документите. 

„В община Несебър има всякакви документи, има проверка и когато има резултати, те ще бъдат оповестени”, заяви Николай Димитров, кмет на Община Несебър.

Той не пожела да отговори на въпроса - имало ли експерт от РИОСВ в експертния съвет, когато е одобрявал ПУП?

По тези теми коментари няма да правя. Има си документи и когато трябва, те ще бъдат оповестени", заяви Димитров.

В България се позволява регулирането на парче. Един имот можеш да го извадиш от контекста на цялата територия. Ти си спазил формално закона, но не си обследвал какво се случва в случая с водите", заяви Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителите предприемачи. 

Това е станало с подписи на Агенцията по кадастъра”, заяви Димитър Куманов от сдружение „Балканка”. 

