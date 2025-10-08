Кой е разрешил строителството в реката в Елените? Кой не е санкционирал евентуалните нарушения през последното десетилетие, ако се окаже, че строителството е незаконно?

Пред NOVA от Басейнова дирекция заявиха, че подробните устройствени планове не са съгласувани с тях.

„Още през 2009 г., въз основа на получен сигнал, е извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция. Установено е нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект”, заяви директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” инж. Явор Димитров.

Директорът на Басейнова дирекция: Още през 2009 г. прокуратурата е прекратила преписка за незаконно застрояване на реката в Елените

А в ДНСК липсват документите на хотела, построен върху реката и аквапарка в Елените. Отново опитваме да питаме кмета на Несебър има ли документите.

„В община Несебър има всякакви документи, има проверка и когато има резултати, те ще бъдат оповестени”, заяви Николай Димитров, кмет на Община Несебър.

Той не пожела да отговори на въпроса - имало ли експерт от РИОСВ в експертния съвет, когато е одобрявал ПУП?

„По тези теми коментари няма да правя. Има си документи и когато трябва, те ще бъдат оповестени", заяви Димитров.

Според част от експертите голяма част от малките реките в България не са отбелязани в кадастралните карти.

„В България се позволява регулирането на парче. Един имот можеш да го извадиш от контекста на цялата територия. Ти си спазил формално закона, но не си обследвал какво се случва в случая с водите", заяви Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителите предприемачи.

„Това е станало с подписи на Агенцията по кадастъра”, заяви Димитър Куманов от сдружение „Балканка”.