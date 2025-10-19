В Северна Македония днес гласуват за местна власт. Кризата с боклука в Скопие беше използвана умело в политическата кампания. Имаше и антибългарски послания, след като се заговори за куфари с пари от София.

Според кореспондента на БТА Маринела Величкова изборният ден преминава спокойно.

„По информация на МВР и прокуратурата всичко е наред. Относно резултатите, не се очаква голяма изненада на национално ниво. Най-вероятно ВМРО-ДПМНЕ ще спечели най-голям брой от кметските мандати. Има няколко общини, които са знакови за това, което ще се случи напред в РСМ. Самата кампания беше прелюбопитна. Имаше смесица между местни и национални теми. Всички социологически проучвания показват, че местните искат да са част от ЕС. Според последните условието за вписването на българите в основния закон на страната не е от най приеманите”, заяви тя в ефира на „На Фокус”.

РАЗСЛЕДВАНЕ НА NOVA: Защо македонски депутат отрича българските си корени (ДОКУМЕНТИ)

Данни за изборния ден:

Избирателната активност на местните избори в Северна Македония е 20,12% към 13:00 ч. местно време (14:00 ч. българско), съобщи Държавната избирателна комисия (ДИК). Данните са получени от 3 207 избирателни секции, което представлява 92,31% от всички. От общо 1 666 298 регистрирани избиратели своя вот са упражнили 335 244 души.

Най-висока избирателна активност е отчетена в общините Чашка – 40,74%, Новаци – 36,52%, Вевчани – 33,76%, Крива Паланка – 32,42%, Ранковце – 32,07%, Лозово – 31,86%, Дойран – 30,74% и Кратово – 30,01%. Най-ниска активност се наблюдава в общините Врапчиште – 7,23%, Гостивар – 11,66%, Шуто Оризари – 13,76%, Дебър – 13,87%, Маврово и Ростуше – 14,45%, както и Струга – 16%.

В столицата Скопие избирателната активност е 20,07%. По общини резултатите са: Аеродром – 20,63%, Бутел – 20,69%, Гази Баба – 18,97%, Ѓорче Петров – 19,67%, Карпош – 21,69%, Кисела Вода – 20,89%, Сарай – 21,18%, Център – 22%, Чаир – 19,17% и Шуто Оризари – 13,76%.

За сравнение, на местните избори през 2021 г. избирателната активност в Скопие по същото време е била 20,76%.

Редактор: Габриела Винарова