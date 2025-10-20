Руски шпиони дават съвети на мигрантите как да избегнат депортиране от Великобритания и други европейски страни, каза българският вътрешен министър Даниел Митов в интервю за The Times. Той допълни, че режимът на Владимир Путин и крайнолеви групи работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти.

Митов предупреди британските тийнейджъри, които помагат на „неомарксистки групи“ на границата между България и Турция, че са изправени пред затвор и големи глоби, ако съдействат на мигрантите да влязат незаконно в Европейския съюз.

България се присъедини към Шенгенското пространство на ЕС през януари, което означава, че мигрантите, влизащи незаконно в страната през Турция, може да достигнат до останалата част от Европа много по-лесно.

Митов заяви, че някои неправителствени организации „може би несъзнателно“ помагат на Русия и трафикантите на хора чрез дейността си. „Това са неомарксистки групи, които се опитват да оправдаят действията си чрез философски или идеологически конструкции“, каза той пред The ​​Times.

„Притокът на незаконна миграция е инструмент, използван от враждебни режими за дестабилизиране на Европейския съюз и Обединеното кралство. Те се стремят да дестабилизират системите за социално подпомагане. Чрез контрабанда на радикализирани лица, създават проблеми за нашата сигурност“, посочи Митов.

Той обвини No Name Kitchen, която работи „за защита на свободата на движение“ по миграционните маршрути на Балканите, Средиземно море и област Сахел, и Mission Wings, благотворителна организация, базирана в България, която защитава предимно децата. И двете организации отричат ​​всякакви твърдения, че помагат на трафикантите.

Митов каза още, че България трябва да подсигури границата си, защото „всяка къща се нуждае от здрави стени“.

