Окръжния съд в Хасково постанови кметът на Община Минерални бани Мюмюн Искендер да бъде отстранен от длъжност. Съдията по процеса Даниела Николова мотивира постановлението си с аргументите, че въпреки че не е осъждан, за него има налични данни за предходни прояви, в това число и престъпление по служба и наличия на висящо производство.

Според съда са налице не само предполагаеми, но и обективни данни, че обвиняемият може да се възползва от служебното си положение, за да създаде пречки при разследването и да препятства разкриването на обективната истина.

Отстраняването на кмета Искендер беше поискано във връзка с разследване срещу него за умишлено извършени престъпления, свързани с имуществени разпореждания по отношение на общински недвижими имоти за близо един милион лева. Повдигнатите обвинения са по четири случая в периода от 2019 до 2025 година, сред които е и злоупотреба с имот, собственост на черковното настоятелство в село Брястово.

Днешното определение подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив. Според защитата Искендер ще се възползва от това право. Както в съдебна зала, така и в кулоарите на съда, Мюмюн Искендер каза, че не смята, че е извършил нарушенията, за които е обвинен, и никога не е пречил на разследването, напротив - съдействал е с цялата си администрация.

Прокурорът по делото Ангел Кънев каза в съдебна зала, че продължава подаването на сигнали срещу Мюмюн Искендер от граждани и жители на Минерални бани, които са най-малко по 2-3 на месечна база. След заседанието, в кулоарите на съда, прокурорът поясни пред медиите, че те са свързани основно с това, че в качеството си на кмет Искендер се е разпореждал с недвижими имоти, които не са общинска собственост, а са продадени от Общината. Събират се и доказателства по сключването на договори и провеждането на обществени поръчки.

Ангел Кънев каза, че са подготвени проекти за привличане на Мюмюн Искендер като обвиняем и за други престъпления, които са свързани с разпореждане с парични средства на Общината по допълнително материално стимулиране (ДМС). По думите на прокурора те не са направени по законоустановения ред и са налице достатъчно доказателства за злоупотреби.

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е и с мярка от парична гаранция, която му е наложена по производство, по което е обвинен за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства, съобщава кореспондентът на БТА в Хасково Красимира Славова.

Отстраняването от длъжност на Мюмюн Искендер като кмет на Минерални бани е за втори път. През май тази година Окръжен съд - Хасково уважи искането на Софийската градска прокуратура и отстрани от кметския пост Мюмюн Искендер. По-късно Апелативният съд в Пловдив отмени определението на окръжните магистрати в Хасково и Искендер продължи да изпълнява правомощията си като кмет на Минерални бани.

Редактор: Станимира Шикова