Вицепремиерът Атанас Зафиров и председателят на „БСП – Обединена левица“ приветства на българска земя То Лам, генерален секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия и водената от него делегация. Той беше посрещнат с държавни почести.

Снимка: Министерски съвет

То Лам и водената от него делегация са на официално посещение в България. В рамките на визитата се очаква да бъдат подписани редица споразумения за сътрудничество между България и Социалистическа република Виетнам.

Редактор: Дарина Методиева