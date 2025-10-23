България отдава приоритетно значение на развитието на отношенията и сътрудничеството с Япония, основани на взаимно уважение, приятелски връзки и споделени ценности. Това подчерта премиерът Росен Желязков в писмо до новия министър-председател на Япония Санае Такаичи по случай нейното избиране на поста.

„Уверен съм, че традиционното приятелство между нашите две страни ще ни позволи да задълбочим прагматичното сътрудничество и да реализираме пълния потенциал за съвместна работа във всички области от взаимен интерес в рамките на стратегическото партньорство, установено тази година“, добавя той.

В писмото си премиерът изразява най-високата си почит към новия японски министър-председател и ѝ пожелава успех във високоотговорната ѝ мисия, посочват от пресцентъра на Министерския съвет.

Редактор: Станимира Шикова