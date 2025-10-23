Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че ход на израелския парламент към анексиране на окупирания Западен бряг би застрашил плана на Вашингтон за прекратяване на конфликта в Газа.

„Това не е нещо, което можем да подкрепим в момента“, каза Марко Рубио, преди да замине за Израел като част от усилията на САЩ за укрепване на крехкото споразумение за прекратяване на огъня. В очевиден опит да злепоставят израелския премиер, крайнодесните политици предприеха символичната стъпка да дадат предварително одобрение на законопроект, предоставящ на Израел правомощия да анексира Западния бряг, анализира Би Би Си.

В края на собственото си пътуване до Израел, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза: „Ако това беше политически трик, той беше много глупав политически трик и аз лично чувствам известна обида. Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел. Политиката на администрацията на Тръмп е, че Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел“, каза той пред репортери на летище Бен Гурион в Тел Авив в четвъртък.

Палестинците твърдят, че Западният бряг - окупиран от Израел от 1967 г. - е част от бъдещата независима държава. Миналата година Международният съд на ООН заяви, че окупацията на Израел е незаконна съгласно международното право.

Премиерът Бенямин Нетаняху преди това се е изказвал в подкрепа на анексирането на територии на Западния бряг, но не е настоявал поради риска от отчуждаване със САЩ - най-важният съюзник на Израел - и арабските страни, които са изградили отношения с Израел след десетилетия на вражда.

Ултранационалистите в управляващата коалиция на Нетаняху многократно са призовавали Израел да анексира Западния бряг напълно, въпреки че законопроектът е внесен от депутати извън правителството.

Джей Ди Ванс: Прекратяването на огъня в Газа протича по-добре от очакваното

Законопроектът беше приет на предварително гласуване с 25 гласа „за“ и 24 „против“. Не е ясно дали има подкрепа, за да спечели мнозинство в 120-местния Кнесет, но има начини, по които премиерът може да го забави или отхвърли. Законопроектът сега ще бъде обсъден от Комисията по външни работи и отбрана на Кнесета и ще трябва да премине още три четения, за да стане закон.

Палестинското външно министерство осъди хода на Кнесета, заявявайки, че Израел няма да има суверенитет над палестинската земя.

По време на окупацията си на Западния бряг и Източен Йерусалим Израел е построил около 160 селища, в които живеят 700 000 евреи. Около 3,3 милиона палестинци живеят заедно с тях. Селищата са незаконни съгласно международното право - позиция, подкрепена от консултативно становище на Международния съд миналата година.

Качвайки се на самолета за Израел, Рубио заяви, че анексирането би било „контрапродуктивно“ и „заплашително“ за мирното споразумение - потвърждавайки противопоставянето на САЩ.

Редактор: Емил Йорданов