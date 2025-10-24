Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че незабавно ще прекрати всички търговски преговори с Канада заради реклама, в която неговият предшественик Роналд Рейгън казва, че тарифите „вредят на всеки американец“.

Рекламата, спонсорирана от канадската провинция Онтарио и публикувана миналата седмица, съдържа откъси от обръщение на Рейгън, произнесено през 1987 г., посветено на външната търговия.

Тръмп определи видеото като „фалшиво“, а Фондация „Роналд Рейгън“ заяви, че то „неправилно представя“ обръщението на бившия президент.

Рекламата с продължителност една минута, включва само откъси от оригиналното 5-минутно обръщение, и не променя думите на Рейгън. Променя обаче реда, в който той е направил коментарите, а някои части от оригиналната реч на някогашния президент са разместени, посочва Би Би Си. Въпросното изказване на Рейгън е направено през 1987 г. по повод наскоро наложени от държавния глава мита върху определени японски стоки и предстоящо посещение на японския премиер в белия дом.

"Когато някой каже: "Нека наложим мита върху чуждестранния внос’",изглежда сякаш прави нещо патриотично – защитава американските продукти и работни места. И понякога това наистина действа, но за кратко", гласи част от текста на рекламата, който е дословна извадка от речта. Тя обаче е последвана от изречението: "В дългосрочен план подобни търговски бариери вредят на всеки американец – както на работниците, така и на потребителите", която в оригиналното изказване е използвано в по-различен контекст.

"Високите мита неизбежно водят до ответни мерки от чуждите държави и до разпалване на ожесточени търговски войни“, казва още Рейгън - твърдение, което се съдържа и в клипа, създаден от властите в Онтарио. Това изречение обаче съвсем не е в началото на речта на 40-ия американски президент, а е произнесено около минута след гореспоменатите.

Други части от речта, които са "навързани" в канадския клип и извадени от контекста, са: "След това настъпва най-лошото - пазарите се свиват и сриват, предприятия и индустрии затварят, а милиони хора губят работата си", както и "В целия свят нараства разбирането, че пътят към благоденствие за всички нации е в отхвърлянето на протекционистичното законодателство и насърчаването на честната и свободна конкуренция".

„Въз основа на това скандално поведение, ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ С КАНАДА СЕ ПРЕКРАТЯВАТ“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“.

