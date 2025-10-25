Дънди живее в сърцето на Родопите и е атрактивна, загадъчна и непредвидима като планината. Определено обаче не само мястото определя характера ѝ. Тя от години изхранва себе си и семейството си като пасе овце. Работи още от дете. Прекарва всеки ден с животните, понякога на ръба на силите си, въпреки природните стихии и държавните проверки. Няма време да си почива.

Когато не е с животните, тя е учител по ски в Пампорово. Не се отказва от нито едно от двете. Разказваме ви за нея, защото е един от онези топли и силни хора, които не просто не спират да вървят и да правят света по-добър, но и мотивират всички около себе си да са такива.

