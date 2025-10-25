Служител на Областен отдел „Автомобилна администрация“– Пловдив е отстранен временно по разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов след пътен инцидент и положителен тест за наркотици, съобщава пресцентърът на Министерството на транспорта и съобщенията.

В петък инспекторът причинил пътен инцидент със служебен автомобил пред учебен център за провеждане на практически изпит. При извършване на маневра на заден ход той блъснал единия от двама, движещи се заедно пешеходци.

На мястото на инцидента пристигнал екип от сектор „Пътна полиция“ – Пловдив. Пробата за алкохол на водача е отрицателна, но полевият тест за наркотични вещества отчел положителен резултат. Взета е кръвна проба за лабораторно изследване.

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов инспекторът още в петък е бил временно отстранен от работа до излизане на резултатите от кръвните проби и изясняване на случая.

По повод инцидента вицепремиерът е изразил искрени извинения от името на Министерството на пострадалите. Двамата потърпевши са откарани веднага за преглед в лечебно заведение и по-късно са освободени в добро здравословно състояние. Констатирано е само леко охлузване на пръста на ударения пациент.

Днес служителят на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Пловдив ги е посетил в дома им, за да се информира за състоянието и да поднесе лично своите извинения, се казва още в съобщението.

Редактор: Калина Петкова