България е постигнала значителен напредък по плана за излизане от „сивия списък“ за изпиране на пари, това е отбелязано в Шестия доклад за напредъка на страната ни, публикуван късно снощи, написа във Фейсбук министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Той припомня, че през 2023 г. България е получила 40 препоръки от Групата за финансово действие (FATF), на база на които е разработен план с 25 мерки. В момента 22 от тях са приети за изпълнени в резултат от усилията на българската държава, посочва Георгиев. И добавя, че в доклада е отчетено и изпълнението на ангажиментите, които сме поели на най-високо политическо ниво през последните 9 месеца.

През следващите 3 месеца ще положим всички усилия за постигането и на последните условия за изваждане на страната ни от „сивия списък“, подчертава той.

Георгиев припомня, че в началото на седмицата е участвал в заседанието на FATF, която отговаря за прилагането на международните стандарти за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, е и е представил всички законодателни реформи и действия през последния отчетен период. Това включва изработените от Министерство на правосъдието и приети от парламента промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, както и в Закона за административните нарушения и наказания. С тях се криминализира тероризмът, повишена е отговорността на юридическите лица, обогатили се от престъпления, и се въвежда режим за отнемане на имущество от трети недобросъвестни лица. Освен това бяха проведени и обучения на следователи и прокурори за прилагане на правилата за разследване на изпиране на пари.

В Министерство на правосъдието сме готови с последната законодателна промяна в НПК, която се отнася до налагане на обезпечителни мерки, пише в публикацията си министър Георгиев.

"Като отчитам напредъка, който успяхме да постигнем за този кратък период от време, на срещите ми в Париж заявих готовност още през януари 2026 г., да започне процедура за изваждане на България от “сивия списък”.

Директорът на отдела за борба с финансови престъпления в ЕК Уго Басси, който е и ръководител на делегацията на Европейската комисия във FATF, с когото разговаряхме, призна напредъка, който сме постигнали и насърчи усилията на страната ни за осигуряване на ефективно прилагане на международните стандартите срещу прането на пари, така че в най-кратки срокове да бъдем изключени от „сивия списък“, заявява в поста си Георги Георгиев.



В края на юли парламентът прие третия последен пакет от законодателните промени, с които се предвиждат нови правила, които съответстват на международните изисквания към страната ни. С предложения и гласуван законопроект срещу прането на пари се удължават сроковете в изпълнение на изискванията на международната организация "Мънивал", за да можем да дадем ефективни възможности за разследване на такива престъпления като пране на пари, организирана престъпност и трансгранична престъпност, заяви тогава на брифинг в Министерския съвет министърът на правосъдието.

Редактор: Иван Петров