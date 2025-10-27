В края на октомври и първите 10 дни на ноември ще се радваме на така нареченото „сиромашко” или „циганско” лято. Страната ни ще попадне в зона с високо атмосферно влияние, сравнително далече от развитието на циклони. Подобна обстановка предполага условия за есенни мъгли сутрин, динамична облачност с повече слънце следобед и дневни температури над обичайните ноемврийски нива.



Седмицата след Димитровден започва с облаци и дъжд в понеделник. По преминаващия студен атмосферен фронт валежите ще спрат още около обяд в Западна България, а до вечерта и в останалата част на страната. Следобед ще са временно интензивни в Югоизтока и тук-там по Черноморието.

Оранжев и жълт код за значителни валежи в понеделник



Във вторник в рамките на деня отново ще премине едно смущение, чиято валежна зона ще се придвижи от Запад на Изток. Дъжд ще вали в Стара планина и в Южна България. В най-високия планински пояс се очаква, макар и за кратко обилен снеговалеж.



И двата дни – понеделник и вторник - ще са ветровити с пориви от северозапад. Температурите сутрин около - 10 градуса, вторник – от 3 до 8. Дневните стойности ще са между 12 и 17 градуса.



В последните дни на месеца валежи не се очакват. В сряда призори ще има условия за слана в отделни точки на Западна и Централна България. Денят ще е слънчев. В четвъртък, петък и събота облаците ще са високи, неделята отново ще е преобладаващо слънчева. Периодът ще е с предпоставки за мъгли в ниските райони – покрай водоеми, в котловини и в низини. Температурите в топлите часове ще са между 15 и 20 до сряда, след това – с още 3-4 пункта по-високи.



Първата пълна ноемврийска седмица ще е по-топла от обичайното – в първите дни с дневни пикове до към 23-24 градуса, към края на периода – между 13 и 18 градуса. Преди обяд ще има мъгли, тук-там по-продължителни, следобедите ще са с повече слънчеви часове.



Ранните прогнози допускат развитието на циклон около 10 ноември с дъжд и по-силни ветрове.