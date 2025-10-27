Сериозно наводнение блокира трафика по бул. „Шипченски проход“ в София. Аварийните екипи и пожарната работиха на място от ранните часове на деня. По думите на специалистите, занимаващи се с отводняването, водата в най-ниския участък е била с дълбочина около метър. Трамвайни линии 20, 21, 22 и 23 бяха спрени за часове, като бяха осигурени заместващи автобуси. По-късно преди обед линиите отново бяха пуснати.

Движението на автомобили и на градския транспорт по бул.“Шипченски проход“ беше изцяло възстановено в ранния следобед. Извършено е миене на пътните платна от наноси. По-рано днес то беше отцепено заради наводнението.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция” към Столичната община, заяви, че причината за наводнението е листната маса, която се е натрупала в шахтите и не позволява на водата да се оттече навреме.

♦ Получени са около 35 сигнала за завиряване, които са обработени. 11 екипа работят на място.

♦ На този етап няма проблеми с излезли реки от коритата. Ситуацията се успокоява. Сутринта данните показваха покачване на водите, включително и нивата на реките - до 1,2 м. При Перловска река повишението беше над 1 м.

⇒ Димитров призова когато има завиряване на участък или шахтите извират - пешеходци и шофьори да не преминават през тези участъци.

Според общината основна причина за проблема са валежите през последните часове.

"Този сезон е такъв, шахтите се почистват по график, но както виждате - при повече валежи и паднали листа, се запушват", коментира директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

♦ Появи се информация, че част от водата е навлязла и в тунела на строящия се наблизо лъч на метрото. Екипът на NOVA на място видя, че в непосредствена близост до тунела има извираща вода. Според служителите на място това е шахта и наводнение в строящото се метро няма.

⇒ От "Метрополитен" ЕАД изпратиха своя позиция:

"Във връзка с тиражираната информация за наводнение в новоизграждаща се метростанция на бул. „Шипченски проход”, предоставяме следната официално позиция:

На 24.10.2025 г., петък, в новоизграждащата се метростанция на бул. „Шипченски проход” прониква минимално количество вода на строителната площадка през обслужващата строителството рампа. Предприетите са превантивни мерки в тази връзка, но високият интензитет и количествата дъждове през последните седмици доведоха до компрометиране на канален клон и проблеми с отводняването на бул. „Шипченски проход”.

Благодарение на създадената навременна организация количествата проникнала вода са своевременно изпомпани и щети по тунелопробивната машина и останалата строителна механизация не са допуснати.

След спирането на валежите днес ще се предприемат действия за отстраняване на проблемите с канала и прилежащите ревизионни шахти, а изпълнението на строителните дейности по новоизграждащата се метролиния ще продължи по график."