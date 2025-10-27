Бюджетът на държавата за 2026 година трябва да бъде представен официално от Министерството на финансите тази седмица. Част от бюджетната процедура е обсъждане на основните параметри със социалните партньори в Съвета за тристранно сътрудничество. Заседанието приключи, а след него бяха отправени остри критики към предложенията.

Финансовото министерство представя Бюджет 2026 тази седмица

Разгледаха се 4 законопроекта, които свързани с Кодекса на труда, като три от предложенията са на „Продължаваме промяната”. Първата инициатива засяга компенсаторните почивни дни – предложението е да отпадне почивният ден понеделник, когато празниците се падат в събота или неделя. Другият е облекчаване на родителите и предвиждане на 15- дневния отпуск на бащата след раждане на дете да може да се използва по-гъвкаво и когато на самия родител му е необходимо.

Третият законопроект се отнася до натрупаните отпуски по време на майчинство. Според него тези отпуски трябва да се ползват почасово за дейности, като водене на детето на детска градина и на училище.

Това което доведе до спор на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, са промените, които предлага министерството, свързани с колективния трудов договор. Синдикатите останаха недоволни, обявиха ги за скандални и в знак на протест вдигнаха плакати, с които поискаха преименуване на Министерство на труда и социалната политика.

По време на заседанието министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов каза, че "ако не приемем промените в Кодекса на труда до края на годината, влизаме в наказателна процедура". Той увери, че заплатата ще бъде увеличена до 1213 лв. и няма да има ощетени.

„Знаете какво е нашето решение -1213 лв. Смятам, че ще бъде в тези граници минималната работна заплата. Същото и за швейцарското правило – виждате, че правим всичко възможно. Няма една социална придобивка, която да бъде премахната, и хора от най -уязвимите слоеве да бъдат ощетени”, посочи Гуцанов.

Националният съвет за тристранно сътрудничество не успя да постигне съгласие и да отпаднат неработните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден. Тристранката не постигна съгласие и за право на почасов отпуск за водене на дете до детска градина или училище.

► Насърчаване на колективното трудово договаряне

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов остро критикува предложените промени в Кодекса на труда за насърчаване на колективното трудово договаряне, и отправи критики към Министерството на труда и социалната политика. Според него ведомството, вместо да защитава правата на работещите, „продължава да лишава хората на труда от насърчаване и колективно договаряне на заплатите“.

„С предложенията, които се правят в момента, хората на труда отново остават без защита. Най-вероятно пак ще говорим за случаи на робски условия в предприятия и институции“, коментира Капитанов. Той добави, че липсва „спокойствие за синдикалната защита на работещите“, а в случаите, когато те се опитват да отстояват правата си или искат повишение на заплатите, „най-вероятно ще бъдат арестувани“.

Вицепрезидентът на КНСБ подчерта, че директивите, гарантиращи правата на служителите, са задължения за изпълнение, и обяви, че синдикатът ще сигнализира европейските институции и ще организира протести, за да се предотврати приемането на „имитиращо законодателство“.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов подчерта значението на колективното договаряне. „Там, където има колективен договор, заплатата е минимум с 14% по-висока от местата, където няма. В контекста на бюджета поставихме въпрос към министъра да потвърди размера на минималната заплата. Имаме уверението, че тя ще бъде 1 213 лв.“, заяви Костов.

От своя страна, д-р Валир Апостолов, председател на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, посочи, че конфедерацията не подкрепя внесения законопроект за колективното договаряне. Според него документът не съдържа механизъм за адекватно определяне на минималните заплати и не предвижда действия, които да създадат условия за разширяване обхвата на колективното договаряне до 80% от работещите.

Тодор Капитанов изрази и ироничното си отношение към министерството, като предложи то да промени името си на „Министерство на скандалната политика“. „Съжалявам, че министърът не е тук, за да му предложим новото наименование“, каза той.

► Отпадане на неработните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обаче подкрепиха законопроекта.

"От Асоциацията на индустриалния капитал в България категорично подкрепяме предложението с мотив, че основният проблем на бизнеса е недостигът на работна ръка, което е водещо предизвикателство", каза Добрин Иванов от АИКБ.

По думите му през миналата година в България са влезли над 50 хил. работници от трети страни. България е страна, в която има по-малко работни дни от средните работни дни в Европа.

"За 2025 г. работните дни ще бъдат 249, а през 2023 г. са 248, докато в Германия те са 250, а във Великобритания са 252", посочи той.

"Да не се възстановява и практиката Министерският съвет да решава с постановление кои дни да се сливат и да се отработват в събота или неделя", предложи Иванов.

"Трябва по-широко да се погледне на този въпрос, защото има различни сектори в икономиката и отражението на неработните дни е различно", каза Мария Минчева от Българската стопанска камара и посочи, че от камарата се въздържат от подкрепа и искат данни за последните пет години колко са били неработните понеделници и как те се отразяват върху производителността на труда и брутния вътрешен продукт.

Липса на подкрепа изразиха и от Българската търговско-промишлена палата с аргумент, че темата не е във фокуса на проблемите, които засягат бизнес средата.

От подкрепа се въздържаха и от КРИБ. "Сега действащата възможност дава по-голяма предвидимост и сигурност при управлението на трудовия процес", каза Румяна Георгиева от КРИБ.

"КНСБ също не подкрепя предложенията, защото смята, че този текст вече работи девет години и нито веднъж от обществения сектор не имало оплаквания за намаляване на производителността на труда", каза Величка Микова, секретар на синдиката.

"Предложението е едностранчиво, тъй като отчита само интереса на работодателя. Настояваме вносителите, ако могат, да изтеглят законопроекта си, защото не е в интерес на гражданите", допълни тя.

КТ „Подкрепа“ не подкрепи законопроекта, тъй като не споделя, че по този начин ще се балансира трудовото правоотношение.

"Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложенията", каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

"Досега не са постъпили запитвания и жалби от сега съществуващото положение. Официалните празници са почивни за всички работещи, като така се осигурява възможност на хората да отпразнуват или да отдадат почит в определения ден. Друго значение, освен социалния елемент, е осигурената предвидимост и сигурност за работодателите и работещите. По данни на Евростат работещите у нас се нареждат сред първите с 39 часа работа седмично", посочи още министър Гуцанов.

► Предложенията за промени в двуседмичния отпуск за бащи

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроект за изменения в Кодекса на труда, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители, в чийто мотиви се посочва, че сега бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът е от датата на изписване на детето. Целта на законопроекта е да осигури по-голяма гъвкавост чрез промяна в реда за ползване на отпуска и тя да може да се използва наведнъж или на части, според нуждите на всяко семейство, в рамките на първата година от датата на раждането на детето.

"От Асоциацията на индустриалния капитал в България виждаме рискове – оперативна непредвидимост, която ще внесе това предложение", каза Добрин Иванов, член на асоциацията.

По думите му е възможно да настъпи временен хаос в работните графици, особено сред работещите на непрекъснат процес, както и за работещите на смени. Възможно е да се стигне и до злоупотреби, допълни той.

"Бихме го подкрепили, ако са предвидени механизми, които да осигуряват предвидимост – поне 10-дневно предизвестие, за да може да бъдат настроени работните графици. Да се ползва на части, на няколко пъти, като минималният срок е три последователни дни", каза още той.

"Този отпуск е харесван и разпознавамем от бащите – около 21 хиляди мъже го ползват", каза Мария Минчева от Българската стопанска камара.

Тя напомни, че след навършване на 6-месечна възраст на детето бащите биха могли да поемат отглеждането му и посочи, че от тази възможност са се възползвали по-малко от 300 души през последните пет години.

"Стопанската камара не подкрепя предложените промени", категорична е тя.

От Българската търговско-промишлена палата се въздържаха от подкрепа и посочиха, че отпускът трябва да се ползва еднократно, близо до раждането на детето. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България също се въздържаха от подкрепа с мотива, че отпускът е целеви и е свързан с конкретно събитие.

Представителите на синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа" изразиха подкрепа за предложените промени.

"Отрицателно е становището на Министерството на труда и социалната политика", каза министър Борислав Гуцанов.

"С предложението се променя същността и целта на отпуска по бащинство", посочи още той и припомни, че според действащите разпоредби този отпуск се ползва при точно определен период, в който влизат и почивните дни.

"Предлаганото изменение ще създаде проблеми и предпоставка за възникване на трудови спорове. Създава се необоснована неравнопоставеност между бащите, които ще ползват отпуска наведнъж и тези, които ще го ползват на части. Не е уредено и правото да се ползва на части отпуска за осиновителите", каза още министър Гуцанов.

► Почасов отпуск за водене на дете до детска градина или училище

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна съгласие по темата за предложеното право на почасов отпуск за водене на дете до детска градина или училище, по време на днешното заседание на съвета.

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Елисавета Белобрадова и група народни представители, беше представен от пред социалните партньори от народния представител от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Надежда Йорданов. Тя отбеляза, че предлаганите промени предвиждат натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 г. да може да се ползва почасово за вземане или водене на дете до 12 г. на детска градина или училище. Предвижда се правото да се прилага и за бащата, осиновителя и за тези, на които е прехвърлено отглеждането на детето, включително баба или дядо.

Според вносителите целта е да се улесни съвместяването на професионалния и семейния живот.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България изразиха становище, че не възразяват срещу предложените изменения, като по време на дискусията от асоциацията посочиха, че биха дали гъвкавост.

От Българската стопанска камара обаче изразиха мнение против законопроекта, а негативно становище изказаха и от Българската търговско-промишлена палата. Според тях промените биха довели до затруднения в работния процес, и в предварителното изготвените графици на работа.

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България също се въздържаха от подкрепа.

Синдикатите от КТ „Подкрепа“ приветстваха идеята, като подчертаха, че с предлаганите промени може да се избегне неудобството всеки един работник да пита работодателя си при всеки отделен случай.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов също изрази негативно становище на ръководенето от него ведомство в края на дискусията.