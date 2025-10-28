Повечето българи (включително много от Вас, които четете това) не знаят колко струва имотът им точно сега в момента. Всеки знае колко има в сметката си, ако пък инвестира знае и колко има в акции, крипто, злато или други инвестиции. Цената на най-голямото му богатство обаче - имотът - е забулен в тайна или още по-страшно, в заблуда. Интересни факти обаче излязоха около осведомителната кампания на портала за имоти Реалистимо “Колко струва моят имот” и новия калкулатор за цена на имот на Realistimo.com/kolko

Знаете ли, че само за последните 5 години средно цените на имотите са скочили с внушителните близо 100%. Един апартамент в Лозенец (София) струваше средно 1 100 евро/кв.м, а днес средната цена приближава 2 100 евро/кв.м. Това са едни допълнителни 1 000 евро/кв.м печалба за тези 5 години.

Защо оценката на имот до сега беше трудна (и почти невъзможна) и какво се промени

Масовите фалшиви обяви за имоти правеха изключително трудно оценяването на имоти. За да оцени имота си, българинът оглеждаше подобни жилища в порталите, за да се води от цените там. Обаче когато се има предвид, че до 70% от обявите в повечето имотни портали са без модерация и са със заблуждаващо ниски цени, много хора в България подценяваха имотите си и изпускаха сериозна сума пари.

От портала за имоти Реалистимо си поставиха за цел първо да изчистят фалшивите и изтекли обяви, за да се изяснят истинските продажни цени на обявените жилища. След това от тези имоти вече може да се направи много по-точно определяне на цена на подобен имот. И тук вече играе основна роля калкулаторът за цени “Колко струва моят имот” от Realistimo.com .

Но защо ни е да знаем колко струват имотите ни, ако няма да продаваме?

Най-много богатство на този свят има в имоти. Кой не иска да знае колко стойност притежава във всеки един момент?

Стойността на имота играе и ключова роля в множество финансови аспекти. Познаването на пазарната му цена не само ни дава яснота за текущия статус на актива, но и ни помага да вземем информирани решения за бъдещи инвестиции, застраховки, продажби или отдаване под наем. Без точна оценка на имота, рискуваме да претърпим финансови загуби или да пропуснем възможности за оптимизация на доходите и активите.

Недвижимите имоти са най-големият актив, който притежават българите. Според данни на Евростат, през 2022 г. около 85% от населението на България живее в собствени жилища, което поставя страната сред лидерите в Европейския съюз по този показател. Притежаването на собствено жилище е дълбоко вкоренено в психологията на българина, като символ на стабилност, сигурност и социален успех. За мнозина, именно имотите са най-голямата инвестиция, която ще направят през живота си. Въпреки това обаче, много от тях не знаят точно колко струва имотът им в даден момент.

Калкулатор за оценка на имота

За щастие, вече не е необходимо да се разчита единствено на интуиция или остарели обяви, за да се разбере колко струва даден имот в конкретен момент. Платформи като Realistimo.com предлагат безплатен онлайн калкулатор за пазарна стойност, който използва агрегирани данни на сходни имоти. Той дава бърза и обоснована оценка на вашия имот, без нужда от сложни процедури или ангажименти. Това е удобен инструмент, както за собственици, така и за купувачи, които искат да се ориентират в реалната ситуация на пазара.

Калкулаторът използва комбинация от основни и допълнителни фактори, за да изчисли реалната цена на жилището. Сред ключовите критерии са: локация и инфраструктура на района, тип и площ на имота, година на строителство и други. Вземат се предвид и актуалните цени на недвижимите имоти в България, както и тенденциите в конкретния град или квартал. За по-точна пазарна цена, в Реалистимо са премахнати аномалии с много ниски и много високи цени и обяви с невярно съдържание.

Пазарната стойност на имота не е фиксирана - тя се изменя с времето под влияние на фактори като икономическата среда, търсенето в района, нови инфраструктурни проекти, законови промени и състоянието на самия имот. Препоръчително е тя да се проверява поне веднъж годишно, за да се следят тенденциите и да се вземат информирани решения при нужда. Също така, всяка значима промяна като ремонт или кандидатстване за кредит, е подходящ момент за актуализация. Редовното проследяване дава по-добър контрол върху един от най-ценните активи, с който разполага всяко домакинство.

Защо трябва да знаем колко струва имотът ни?

На първо място, точната оценка на имота определя времето, което той ще прекара на пазара. Ако бъде надценен, има голяма вероятност да остане непродаден за дълъг период, тъй като потенциалните купувачи ще го подминат в полза на по-реалистично оценени оферти. Това често води до последващи намаления на цената, които изпращат сигнал за проблемен имот или отчаяна продажба. От друга страна, подценяването означава директна загуба за собственика. Купувачите днес са добре информирани, използват онлайн платформи и автоматични калкулатори за сравнение на цени, и ако една оферта не попада в очаквания диапазон, тя дори няма да бъде забелязана. Правилната оценка още от самото начало не само увеличава шансовете за бърза продажба, но и създава усещане за търсена стока, което може да доведе до повече интерес, конкуренция между купувачи и дори до продажба без нужда от отстъпка.

На следващо място правината цена е от съществено значение и при отдаване под наем. Ако наемната цена е твърде висока, това ще отблъсне потенциалните наематели и ще доведе до дълги периоди без доход. Ако е твърде ниска - собственикът ще пропусне реални приходи и ще намали рентабилността на инвестицията си.

Още една ключова причина да се направи точна оценка на имота е, че тя дава ясна представа за стойността на активите, които човек притежава във всеки един момент. Това е от особено значение при планиране на бъдещи инвестиции, кандидатстване за кредити или рефинансиране, както и при разумно управление на личните финанси. Когато собственикът знае каква е реалната стойност на имота му, той може да вземе стратегически решения - дали да продаде, да отдаде под наем, да използва имота като обезпечение или да задържи инвестицията още време. В динамична пазарна среда тази информация не е просто полезна - тя е решаваща.

На следващо място стойността определя данъците и таксите на жилището. Ако не искате да плащате повече всяка година, или след време да Ви заринат неустройки, редовно актуализирайте стойността на своя имот.

В случай на неочаквани обстоятелства, като здравословни проблеми или други неотложни ситуации, може да се наложи бързо да се продаде имотът. Тогава точната оценка на стойността позволява бързо и информирано вземане на решение, без да се рискува продажба на твърде ниска цена.

Застраховката на имота също трябва да бъде базирана на неговата реална пазарна стойност. Ако стойността е подценена, при настъпване на щета не може да се разчита на пълно възстановяване на разходите. Това прави оценката изключително важна за адекватна застраховка и защита на жилището.

Преди да се започне ремонт, също е разумно да се направи актуална оценка. Тя помага да се прецени дали планираните вложения са икономически оправдани, независимо дали целта е последваща продажба или отдаване под наем. Познаването на стойността преди и след ремонта дава ясна представа за очакваната възвръщаемост и намалява риска от преразход или неправилни инвестиционни решения.

С времето имотите обикновено увеличават стойността си, което води до капиталова печалба. Дори ако не се планира продажба в близко бъдеще, полезно е да се знае каква е текущата пазарна цена на имота, за да се следи развитието му и да се оцени капиталовата печалба или загуба.

Как да увеличите стойността на имота си

Дори малки подобрения могат да увеличат пазарната стойност на имота и да го направят по-конкурентен на пазара. Особено внимание заслужава енергийната ефективност - добра външна изолация, подмяна на стара дограма с висок клас PVC или алуминиеви профили, инсталиране на енергоспестяващо осветление, термопомпи или съвременни отоплителни системи. Всички тези елементи не само намаляват текущите разходи за поддръжка, но и се възприемат от купувачите като дългосрочна добавена стойност.

Кухнята и банята продължават да бъдат най-важните помещения при оценка на едно жилище - дори частичен ремонт или подмяна на уреди и санитария може да окаже сериозно влияние върху впечатлението на потенциалните купувачи.

Освежаването на стените с неутрални тонове, нови подови настилки или просто добре поддържан естествен паркет също повишават възприеманата стойност.

Все по-често значим фактор се оказват и допълнителните удобства, като видеонаблюдение, интелигентни ключове или термостати, както и добре аранжиран балкон, който създава усещане за допълнително пространство.

В същото време, прекалено луксозни или силно персонализирани ремонти, които не отговарят на вкуса на широк кръг купувачи, рядко се възвръщат при продажба. Ето защо е важно подобренията да бъдат функционални, универсални и съобразени с реалностите на пазара. Чистотата, редът и вниманието към детайлите при огледи също играят роля - понякога точно подреденият интериор и усещането за светлина и простор могат да направят разликата между „харесвам“ и „искам го“.