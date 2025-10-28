През бюджета на Здравната каса ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари и медицински сестри. Това обявиха от мнозинството в парламента на днешното извънредно заседание. То беше свикано по искане на опозицията, заради желанието им парите на младите медици да бъдат определени на 150% от средната работна заплата за страната.

Преди началото на извънредното заседание управляващите обявиха - увеличението на парите за медиците ще се случи, но с новия бюджет. И остро разкритикуваха опозицията за извънредния дебат.



„Опит за политическа пропаганда и трупане на актив на гърба на българските медици. Ако за тях е стартъп за нас е решение на проблем”, каза Костадин Ангелов от ГЕРБ.

Протестите на младите лекари: Изобличават ли се язвите в българското здравеопазване

Въпреки предизвестеното решение, в Залата се стигна до сериозен спор.



„Обяснява ни се, че вместо трайно решение щяло да се вземе временно с бюджетните закони”, отговори Асен Василев.



Атанас Атанасов БСП репликира: „Това че искате нещо не значи, че може да стане по този начин”.



От ДПС-Ново начало обявиха, че ще подкрепят работещите решения: „Ще приветстваме решение което е ефективно в закона за касата да удовлетвори искането на лекарите и медицинските сестри и да е работещо решение да отговорим на техните очаквания”, каза Йордан Цонев.



Опозицията обаче изрази съмнения от къде ще дойдат парите за увеличенията: „Справедливите искания включват 150% от средната заплата”, отбеляза Хасан Адемов от АПС.

Според Маргарита Махаева от „Възраждане” коалицията тупа топката 4 месеца за да каже, че няма пари. А Радостин Василев от МЕЧ отбеляза, че ГЕРБ И ДПС са в ситуация „много исках но нямах желание”.



Така всички предложения бяха отхвърлени.