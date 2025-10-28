В България се наблюдава все по-ясна тенденция за увеличаване на публичния сектор за сметка на частния, което може да доведе страната до най-зловещата икономическа ситуация - стагфлация. Такава позиция изрази председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев в профила си във Facebook.

Председателят на КРИБ подкрепи анализ на журналиста Слави Ангелов, който изнася данни за двойно увеличения брой на чиновниците на фона на намаляващото с 1,5 милиона души население през последните 15 години.

Домусчиев предупреждава за тежките икономически последици от тази тенденция:

"Точна позиция на Слави Ангелов! В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размера на публичния сектор за сметка на частния - нищо, че по конституция сме пазарна икономика, че сме в демографска криза, че целият свят въвежда изкуствен интелект и че Европа и особено младите капиталистически страни в Източна Европа сме притиснати в менгемето на технологичните и научни революции в САЩ и ефективността на индустриалното производство на Китай. Стремежът към раздуване на публичния сектор от комунистите от КНСБ и БСП ще ни докарат не до стагнация, а до най-зловещата икономическа ситуация - стагфлация", пише Домусчиев.

По-рано журналистът Слави Ангелов публикува свой анализ, в който излага конкретни данни за парадокса между намаляващото население и растящата държавна администрация, както и спадащото доверие в институциите въпреки увеличените им бюджети.

"Ние им плащаме, те ни съсипват живота и бизнеса. За последните 15 години българите намаляха с 1,5 милиона души, но чиновниците в държавата се увеличиха двойно. Бюджетът на МВР през 2010 година е бил 1 милиард, а днес е 5 милиарда. Преди 15 г. обаче полицията е институцията с най-силно обществено доверие - 53%. Днес недоверието към нея е почти 60%, а от близо 50 000 души, които работят там, 5000 имат ТЕЛК за нетрудоспособност, а 2000 не са издържали изпита за физическа подготовка", пише Ангелов.

