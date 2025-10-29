Снимка: БГНЕС
Стихията вече е с отслабена сила – от трета категория
Тази сутрин ураганът „Мелиса” достигна сушата в Куба. Той обаче беше с отслабена сила – от трета категория. Стихията донесе ветрове със скорост до 190 км/ч по южното крайбрежие на страната. Властите на Куба наредиха евакуация на стотици хиляди души.
Ураганът премина първо през Ямайка и се превърна в най-силната буря в съвременната история на карибската страна. След като отслабна за кратко, бурята отново се засили до ураган от четвърта категория.
„Мелиса” вече е най-силната стихия на планетата за тази година
Във вторник „Мелиса” достигна югозападните брегове на Ямайка с ветрове от 295 км/ч и донесе проливни дъждове. Предстои да стане ясно каква е степента на щетите.Редактор: Петър Иванов
