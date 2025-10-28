Най-мощната буря в света за тази година - „Мелиса“, се движи на североизток през Карибско море и приближава Ямайка. Очаква се ураганът да доведе до условия, застрашаващи живота на хората, когато окото на бурята достигне островната държава.

Стихията вече стана причина за три смъртни случая в Ямайка и четири в Хаити и Доминиканската република. Експертите смятат, че тя може да се превърне в най-силния ураган, който някога е удрял Ямайка, с ветрове със скорост от 290 км/ч.

Тропическата буря „Мелиса“ преминава над Карибския регион (ВИДЕО)



В понеделник Националният център за ураганите в САЩ повиши категорията на "Мелиса" до най-високата, пета степен. Предупреждения са в сила и за Куба и югоизточната част на Бахамските острови.

Готова ли е обаче Ямайка да посрещне бурята и колко тежки се очаква да бъдат последствията, разказва CNN. Улиците на столицата Кингстън са празни от понеделник. Мащабът на заплахата стана напълно ясен, след като самолет за наблюдение на урагани прелетя през окото на бурята. Очаква се бавно движещият се гигант да излее огромни количества дъжд, докато преминава над Ямайка, предизвиквайки свлачища и катастрофални наводнения. В комбинация със силните ветрове и бурното море, това заплашва да нанесе сериозни щети на инфраструктурата. Националният център за ураганите в Съединените щати предупреди за потенциален риск от - "пълно структурно разрушение".

"Бурята може да засегне западните части на страната. И ако това се случи, не вярвам, че има инфраструктура в този регион, която може да издържи ураган от пета категория", заяви министър-председателят на Ямайка Атдрю Холнес.



Премиерът добави, че след като бурята отмине, Ямайка ще има нужда от международна помощ.



"Дългосрочното и средносрочното възстановяване ще изискват подкрепа. А сега продължаваме да се молим за най-доброто", допълни още той.

