Тропическата буря „Мелиса“ преминава над Карибския регион. Очаква се в следващите часове да се засили, дори да прерасне в ураган. Държавите в региона вече се подготвят, като властите са издали предупреждения към населението, разказва CNN.

Бавното движение на бурята увеличава риска от дни с проливни дъждове, разрушителни ветрове и животозастрашаващи наводнения.

В Доминиканската република бурята „Мелиса“ вече нанесе сериозни щети. Няколко региона са под тревога заради опасност от внезапни наводнения, преливащи реки и свлачища. Валежите са най-интензивни в южната част, където някои населени места вече са засегнати. В столицата дъждът не спира. Националният институт по водите съобщава, че над половин милион души са без достъп до питейна вода. В морето, заради лоша видимост, опасност от гръмотевични бури и големи вълни, на малките и средни плавателни съдове е забранено да напускат пристанищата.

Бурята "Имелда" удари Бермудските острови с ветрове от 155 км/ч (ВИДЕО)

В съседно Хаити се очакват силни ветрове, които могат да продължат повече от денонощие. Ямайка също се подготвя за бурята - властите призовават хората да действат бързо, за да защитят живота и имуществото си, тъй като времето може да се влоши бързо.

И в Куба следят отблизо траекторията на бурята и предупреждават населението да бъде нащрек.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова