Местните власти затвориха летище, училища и правителствени сгради
Тропическата буря от втора категория "Имелда" връхлетя късно снощи Бермудските острови, като почти всички основни дейности на британската територия бяха преустановени, предаде "Асошиейтед прес". Бурни ветрове и поройни дъждове се очакват в Бермуда и в четвъртък, като според метеоролозите стихията ще отмине към полунощ.
Video footage from inside the eye of Category 2 Hurricane Imelda as it passed over Bermuda. It's eerie how calm everything is, wind is still.— Andrew Powell (@AndrewPow3ll) October 2, 2025
Meanwhile, the backside of the storm clocked 99 mph (86kt) gusts. Luckily for Bermuda, nearly all of the convection has left the island. pic.twitter.com/uY4rwj0Fue
Беше издаден код за ураган. "Имелда" е най-мощна на югозападното крайбрежие на Бермуда. Съпътстващите ветрове достигнаха 155 км/ч, отчете Националният център за ураганите на САЩ в Маями, щата Флорида.
"Това е опасна стихия, с която идват опустошителни ветрове, поройни дъждове и големи вълни", заяви министърът по националната сигурност на Бермудските острови Майкъл Уийкс, цитиран от АП.
The wet weather continues for people in Bermuda as Hurricane Imelda and Humberto continue to churn, creating dangerous rip currents and a coastal flood threat. #bermuda #hurricane #hurricaneseason #extremeweather #flooding #rain #wind #FoxWeather pic.twitter.com/BW3Xic96Nf— FOX Weather (@foxweather) September 30, 2025
Всички държавни училища бяха затворени, а дейността на международното летище бе преустановена, като там бяха мобилизирани 100 военнослужещи, готови да действат по спешност. Спря да работи и държавната администрация, отбелязва АП.Редактор: Станимира Шикова
