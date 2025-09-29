Властите на Бахамските острови затвориха много училища след задължителната евакуация на някои острови в архипелага в очакване на силни валежи в Северно Карибско море, причинени от тропическата буря "Имелда". В Куба стихията взе жертва, след като предизвика свлачища, съобщи "Асошиейтед прес".

Бурята се намира на около 55 км северно от остров Грейт Абако, който все още се възстановява от урагана "Дориан", връхлетяла някои части от Бахамските острови като опустошителен ураган от пета степен през 2019 г.

В Хонконг обявиха най-висока степен на тревога заради тайфуна "Уифа"

За части от северозападните Бахамски острови, включително Елеутера, Абакос, остров Гранд Бахама и околните острови, е в сила предупреждение за тропическа буря. В някои райони са отчетени прекъсвания на електроснабдяването, като властите затвориха държавните учреждения на засегнатите острови. "Имелда" е с максимална скорост на вятъра от 95 км/ч и се движи на север със скорост 15 км/ч. Националният център за изследване на ураганите в Маями предвижда, че до утре бурята ще се превърне в ураган и ще се отклони към открито море.

Proper current view of Tropical Storm Imelda likely ongoing rapid intensification, but on NHC course, to out of town for Southeast doom. Let's hope it verifies, it's the NHC, unheard of to not. If some oddity due to complications of lots of track players, NHC will let us know… pic.twitter.com/kZU5Pxx9Q7 — Wyatt Washburn (@WyattWashburn2) September 29, 2025

Очаква се стихията да донесе валежи от 10 до 20 см в Северозападните Бахами утре и от 5 до 10 см в Източна Куба. Кметът на кубинската столица Индира Олива Буено заяви, че в момента е в ход операция за спасяването както на хората, така и на икономиката на града.

Същевременно, ураганът "Умберто", който е буря от четвърта степен, бушуваше в открито море, което накара метеоролози да смятат, че "Имелда" ще се отклони рязко в източна или североизточна посока, далеч от югоизточните брегове на САЩ. Според метеоролога Алекс да Силва това би могло да спаси САЩ от поройни дъждове.

"Ако двете бури се засекат биха могли да предизвикат така наречения ефект на Фудживара, което би ги накарало да се въртят една около друга обратно на часовниковата стрелка ", уточни експертът.

Seeing two cyclones this close together is something pretty rare to see. #Humberto is starting to be affected by shear while #Imelda continues to strengthen. pic.twitter.com/w7KsHVUOd1 — StormHQ ☈ (@StormHQwx) September 29, 2025

Умберто е с максимална скорост на вятъра от 230 км/ч. и се намира на около 550 км югозападно от Бермуда. Бурята се движи на северозапад със скорост 20 км/ч., което ще застраши Бермудските острови, но не и САЩ според метеоролога Да Силва.

Редактор: Цветисиана Костова