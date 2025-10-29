-
Новата AI енциклопедия е интегрирана в социалната мрежа X и вече съдържа близо 900 000 статии
Илон Мъск е пуснал алтернатива на Уикипедия. Новата версия ще бъде управлявана от изкуствен интелект и ще се нарича Грокипедия.
Статиите в нея са написани от изкуствен интелект, вграден директно в социалната мрежа на Мъск – X. Грокипедия впечатлява с минималистичен дизайн – само един ред за търсене, подобно на търсачката на Google.
Мъск продаде X на собствената си компания за изкуствен интелект
Засега енциклопедията съдържа около 900 000 статии, докато в Уикипедия броят им е над 7 милиона. Очаква се обаче новата платформа да расте бързо.
Мъск твърди, че Грокипедия ще бъде с напълно отворен код. Според него това е само началото, а следващата версия на проекта ще бъде десет пъти по-добра.Редактор: Калина Петкова
