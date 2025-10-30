Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Те не са съгласни със заложения размер на минималната заплата
Дни преди първите бюджети на страната ни в евро да бъдат внесени в Народното събрание, те вече предизвикаха напрежение. Синдикатите обявиха протест пред Министерския съвет заради плановете минималната работна заплата догодина да стане 605 евро, вместо предварително заявените 620.
Недоволство има и заради по-високата вноска за пенсия. Според заложеното в социалните плащания тя ще нарасне с 2%.
В очакване на бюджет 2026: Опозицията - с остри критики към ясните параметри (ОБЗОР)
Предвидените параметри станаха повод и за остри критики от страна на опозицията в парламента. Част от формациите дори прогнозираха фалит на държавата, а управляващите категорично отхвърлиха обвиненията.
Очаква се коментарът и на Финансовото министерство за Бюджет 2026. От там по-рано дадоха заявка, че той ще бъде внесен в Народното събрание в срок – до петък.Редактор: Калина Петкова
