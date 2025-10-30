Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените в законите за държавните агенции „Разузнаване“ и „Технически операции“. Така председателите на ДАР и ДАТО ще се назначават и освобождават от НС.

В сряда парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред отхвърли с 10 гласа "за", седем против и един "въздържал се" ветото на президента върху два закона - за специалните разузнавателни средства и за Държавна агенция "Разузнаване".

В началото на октомври НС одобри председателят на Държавна агенция "Разузнаване" ДАР да се избира от Народното събрание, а Министерският съвет да одобрява предложените от него заместници.

Депутатите приеха повторно Закона за ДАНС, преодоляха ветото на президента

Припомняме, че на 22 октомври президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетите на 10 октомври 2025 г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и измененията в Закона за специалните разузнавателни средства, с които правомощието по назначаване и по освобождаване на председателите на ДАР и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) се възлага на Народното събрание.

Пленарният ден започна с предизвикателство. От трибуната Ивайло Мирчев призова лидерът на ГЕРБ да се подпише под тяхното искане за оставка на шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев: "Борисов обеща да подпише оставката на Славчев. Когато е казал, че ще подкрепи оставката на Славчев очаквам - идвам да я подпишете. Разчитам на мъжката му дума".

Бойко Борисов се разписа, а депутатите продължиха работа с ветото на президента върху законите за службите, с които правомощията за избор на председател на Държавна агенция разузнаване и на службата, разрешаваща подслушванията, се дават на парламента.



"Това което правите в момента е да нарушавате основни конституционни права. За да няма злоупотреби трябва да се балансира, правите дисбаланс и да концентрирате повече власт и да ограничите президента, бяха думите на Божидар Божанов от ПП-ДБ.



"Божанов да обяснява кво е срс не е важно. По важното е вашето твърдение за власт. За мен лично едноличното управление на службите от когото и да било е порок и този порок мисля, че днес ще поправим в ДАТО", отговори му Маноил Манов от ГЕРБ.



"Представяте ли си докъде сме докарали компютърния специалист Божанов да ми обяснява за СРС. Аз съм сигурен че той не знае какво са методите, не знае какво е да ги използваш. Най лошото е че с тези ваши изказвания вие обиждате огромен брой оперативни работници които ежедневно изготвят и мотивират искания. Така че не е коректно от ваша страна", включи се и Калин Стоянов от "ДПС - Ново начало".



"Ще оспорим пред КС и двата законопроекта.Мнозинството ще прави каквото си иска , то ще определя. Щяло да има по голяма гаранция", каза Петър Петров от "Възраждане".



Въпреки острите дебати и критиките на опозицията ветото на президента беше отхвърлено. А в кулоарите Делян Пеевски отново отвори темата Пазарджик: "Да ви разкажа за Пазарджик. Рашков го познавате. Кой този човек до Рашков? Лицето Мухарем - Мухата. Хората с автомобилите. Всичко е било пърформънс, организиран от пуделите и пачките. Лицето от групата на Ярата. И какво направиха в Пазарджик - заловиха собствените си коли. Измамници! За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората и с кой хапват лютеница тук - с този от автомобилите. Пудите и пачките - измамници, за нищо не им вярвайте!"



Бойко Рашков отговори и отрече да познава хората от снимките на Пеевски: "Аз нямам представа кой е този човек, на този запис видяхте минават хора и ме.поздравявар.аз на някой се здрависвам, с някои не. Нямам.представа кой е този човек. Това е най лесния начин да се отговори ето на този запис".

По-късно депутати от „Възраждане” сезираха Конституционния съд за промените в закона за ДАНС. Според тях текстовете противоречат на разделението на властите. Под искането са се подписали 59 народни представители, включително от ПП-ДБ, АПС и „Величие”, заявиха от „Възраждане”.