В ход е сух период с относително по-високи температури спрямо обичайните сезонни нива, популярен като „сиромашко лято”. С такива параметри ще са предстоящите почивни дни.

В Деня на народните будители ще е слънчево, с лека облачност. Призори на изолирани места в ниските части на страната ще има мъгли. Сутрин термометрите ще се движат между 5 и 10 градуса, а следобед - от 18 до 23.

Високи температури и мъгли през уикенда

В неделния ден обстановката ще е почти сходна. Сутринта обаче условия за мъгла ще има на повече места - най-вече около Дунав и в Източна България. Възможно е някъде видимостта да остане понижена продължително време.

В кратката топла част на денонощието температурите ще достигнат почти 25 градуса в отделни райони на Дунавската равнина и Предбалкана. В същото време там, където видимостта е понижена по-дълго, денят ще е по-прохладен с температура около 15 градуса.

