-
Британските политици приветстваха решението на Чарлз III да отнеме всички титли на принц Андрю
-
Окончателно: Центристката партия D66 спечели изборите в Нидерландия
-
Спор за бюджета: Опозицията с остри критики към план-сметката, управляващите - уверени в разчетите (ОБЗОР)
-
България превантивно спира износа на дизел и авиационно гориво
-
Проф. Тодор Тагарев: Тръмп отговори на руска пропаганда, няма сигнал за ядрени изпитания
-
ПП-ДБ: Бюджет 2026 е най-левият от повече от 20 години
Президентът заяви, че единствено партия, обявена лично от него, може да се счита за негова
Хората настояват навсякъде, каза президентът Румен Радев в отговор на въпрос дали ще направи собствена партия. Радев участва във военен ритуал - панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница.
„Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия“, каза президентът.
Радев за сделката с "Райнметал": Очаквам да бъде защитен българския интерес
„Движение Трети март“, „Движението за президентска република“ и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция“, посочи още президентът.
Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията, добави той.
Последвайте ни