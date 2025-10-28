-
Лидия Шулева за договора с „Райнметал”: Инвестиция от 1 милиард е значителна и това трябва да се приветства
-
Първият бюджет на България в евро вече е разписан (ОБЗОР)
-
„Челюсти”: Напрежението между управляващите и президента
-
Ротация в НС: Сменят Наталия Киселова, но още не е ясно кога
-
Румен Радев: България трябва да води по-активна политика за привличане на инвестиции
-
Радостин Василев: Днес ще бъдат отхвърлени и трите законопроекта за промени в Закона за лечебните заведения
Втори ден продължава визитата на президента Румен Радев в Саудитска Арабия
Инвестициите бяха тема в Саудитска Арабия. Там втори ден продължава визитата на президента Румен Радев. Търговия, отбрана, образование и иновациите са сред темите, по които двете страни може да си партнират. А след като вчера президентът на България покани престолонаследника отново у нас, днес уточни, че той би дошъл, когато сме готови с конкретни проекти.
Президентът Румен Радев проведе и двустранни срещи. Една, от които с министъра на търговията. Коментар българският държавен глава направи и по друга тема, свързана с инвестициите, а именно договора, който беше подписан днес в България с „Райнметал”.
Президентът пред българи в Рияд: Трябва да отстраним модела на задкулисие, за да продължим напред
„Мой приоритет винаги е бил изграждането на съвременни отбранителни способности. Именно с тази цел аз проведох тази среща по време на Мюнхенската конференция с началото на тази година с господин Папергер. Но какви са параметрите на този договор, как той отстоява нашите национални интереси, тук вече отговорността е изцяло в българското правителство. Да, трябва да имаме нови технологии, трябва да имаме партньорство с нашите стратегически партньори, но аз очаквам да бъде защитен и българския интерес”, каза Румен Радев.
Последвайте ни