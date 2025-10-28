Инвестициите бяха тема в Саудитска Арабия. Там втори ден продължава визитата на президента Румен Радев. Търговия, отбрана, образование и иновациите са сред темите, по които двете страни може да си партнират. А след като вчера президентът на България покани престолонаследника отново у нас, днес уточни, че той би дошъл, когато сме готови с конкретни проекти.

Президентът Румен Радев проведе и двустранни срещи. Една, от които с министъра на търговията. Коментар българският държавен глава направи и по друга тема, свързана с инвестициите, а именно договора, който беше подписан днес в България с „Райнметал”.