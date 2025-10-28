-
Томислав Дончев: България трябва да инвестира в отбраната 40 млрд. лв. до 2030 г.
-
Ротацията на председателя на НС - на всеки 10 месеца?
-
Експерти: Инвестицията на „Райнметал“ е шанс за България, но остава въпросът за дългосрочната ѝ ефективност
-
Извънредно заседание на парламента: Депутатите обсъждат увеличението на заплатите в здравеопазването
-
Американските санкции срещу руските петролни компании: Каква е геополитическата игра на Тръмп
-
Тръмп: Путин да спре войната, а да не тества ракети
Днес е вторият ден от официалната визита на Радев в Саудитска Арабия
Президентът Румен Радев заяви, че България няма да има реален напредък, докато не се отстрани моделът на задкулисие. Това държавният глава подчерта по време на среща с българската общност в Рияд.
В понеделник българин попита държавния глава дали вижда реални промени в близка перспектива, за да може България „да бъде такава страна, каквато заслужава да бъде“. Радев отговори, че вярва в необходимостта и възможността за промяна, като отправи остра критика към управленския модел у нас: „Трябва да има ясна отговорност и открито лице на управлението. Представете си, ако престолонаследникът на Саудитска Арабия, който е и министър-председател, не ръководи държавата, а някой друг отстрани му нарежда какво да прави, без да има никаква формална власт. Докато не отстраним този модел на задкулисие и липса на отговорност, няма как да имаме развитие занапред“.
Радев пред българи в Рияд: Промяната е очаквана от народа ни и тя ще се случи (ВИДЕО+СНИМКИ)
Днес е вторият ден от официалната визита на Радев в кралството, която включва редица срещи на високо равнище. В понеделник Радев проведе разговор с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия – принц Мохамед бин Салман, с когото обсъди възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество.
В хода на визитата президентът акцентира върху развитието на високите технологии и иновациите.
По-рано днес Радев се срещна и с министъра на търговията на Саудитска Арабия, който подчерта, че това е първото официално посещение на български държавен глава в страната.
Последвайте ни