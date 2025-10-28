Президентът Румен Радев заяви, че България няма да има реален напредък, докато не се отстрани моделът на задкулисие. Това държавният глава подчерта по време на среща с българската общност в Рияд.

В понеделник българин попита държавния глава дали вижда реални промени в близка перспектива, за да може България „да бъде такава страна, каквато заслужава да бъде“. Радев отговори, че вярва в необходимостта и възможността за промяна, като отправи остра критика към управленския модел у нас: „Трябва да има ясна отговорност и открито лице на управлението. Представете си, ако престолонаследникът на Саудитска Арабия, който е и министър-председател, не ръководи държавата, а някой друг отстрани му нарежда какво да прави, без да има никаква формална власт. Докато не отстраним този модел на задкулисие и липса на отговорност, няма как да имаме развитие занапред“.

Радев пред българи в Рияд: Промяната е очаквана от народа ни и тя ще се случи (ВИДЕО+СНИМКИ)

Днес е вторият ден от официалната визита на Радев в кралството, която включва редица срещи на високо равнище. В понеделник Радев проведе разговор с престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия – принц Мохамед бин Салман, с когото обсъди възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество.

В хода на визитата президентът акцентира върху развитието на високите технологии и иновациите.

По-рано днес Радев се срещна и с министъра на търговията на Саудитска Арабия, който подчерта, че това е първото официално посещение на български държавен глава в страната.