Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Кралство Саудитска Арабия, придружаван от съпругата си Десислава Радева. По покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н. Кр. В. принц Мохамед Бин Салман българският държавен глава участва в Рияд в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

В рамките на „Инициатива за бъдещи инвестиции“, която събира държавни и правителствени лидери, водещи инвеститори и влиятелни представители на бизнеса от цял свят, Румен Радев провежда редица двустранни срещи.

Държавният глава участва в дискусия на високо равнище, посветена на запазването на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирането на световния пазар и повишаването на митата.

► „Визията 2030“ за модернизиране на Кралство Саудитска Арабия чрез целенасочени инвестиции в сферата на високите технологии, иновациите, енергетиката и образованието разкрива благоприятни перспективи за осъществяването на взаимноизгодни проекти с България", заяви Румен Радев на среща в Рияд с принц Мохамед Бин Салман.

Държавният глава открои утвърждаването на България като център в развитието на високите технологии в Югоизточна Европа, за което допринасят редица технологични компании и научни звена, дейността на първия в нашия регион Институт за компютърни науки и изкуствен интелект, както и предстоящото създаване в София на една от шестте фабрики за изкуствен интелект, залегнали в ключовата изчислителна инфраструктура на Европейския съюз.

Обща бе позицията, че и двете държави имат постижения в сферите на високите технологии, иновациите, устойчивите решения в енергетиката и отбраната и това създава солидна основа за развитието на двустранното търговско-икономическо, научно и инвестиционно партньорство между България и Саудитска Арабия. Отбелязан беше и взаимният интерес за разширяване на научния и образователен обмен, както и възможностите за използване на европейски финансови механизми за реализацията на общи проекти.

По време на срещата българският държавен глава изрази подкрепата на страната ни за усилията на страните от Близкия Изток за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в региона и за постигане на устойчиво мирно решение със средствата на дипломацията.

Президентът Радев поднови поканата си към Н.Кр.В. принц Мохамед Бин Салман да осъществи отложеното си посещение в България заедно с представители на бизнеса за последващо задълбочаване на двустранния диалог на най-високо равнище и стимулиране на двустранните икономически връзки.

По-късно Радев се срещна с представители на българската общност в Саудитска Арабия. "Те попитаха кога очаквам да настъпи промяна в България по начина, по който я виждам. Тази промяна е очаквана от българския народ и ще се случи", каза държавният глава.

Държавният глава съобщи, че визитата му не е случайна, а е израз на „най-високо ниво на желание за развитие на отношенията между България и Саудитска Арабия.

„Предстоят още срещи с редица министри и с инвестиционния фонд. Перспективите са сериозни — Саудитска Арабия се утвърждава като център за иновации и чуждестранни инвестиции“, подчерта Радев.

Президентът коментира и ситуацията в Близкия изток: „Ние с тревога следим събитията в региона, който преминава през труден етап на кризи и сътресения. Вярвам, че България дава сериозен пример за усилия в посока кризите да намерят своето решение.“

По време на срещата българин попита държавния глава дали вижда реални промени в близка перспектива, за да може България „да бъде такава страна, каквато заслужава да бъде“. Радев отговори, че вярва в необходимостта и възможността за промяна, като отправи остра критика към управленския модел у нас: „Трябва да има ясна отговорност и открито лице на управлението. Представете си, ако престолонаследникът на Саудитска Арабия, който е и министър-председател, не ръководи държавата, а някой друг отстрани му нарежда какво да прави, без да има никаква формална власт. Докато не отстраним този модел на задкулисие и липса на отговорност, няма как да имаме развитие занапред“.