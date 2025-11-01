"Голяма грешка е това, че ДАНС ще решава кой може да е купувач на "Лукойл", подчерта съпредседателят на ''Да, България”

Партньорите в управляващото мнозинство промениха в последния момент минималната работна заплата – тя вече няма да бъде 605, а 620 евро. Освен това майчинството за втората година ще бъде увеличено с 25%. Ръст ще има и при обезщетението, ако майката реши да се върне по-рано на работа. 

"На парче неща, без да се види цялостната картина - трудно могат да се коментират. Например, част от нашите предложения е обезщетението за втората година майчинство да се изплаща в пълен размер, независимо дали майката се върне на работа или не. Така че някакви пресечни точки сигурно могат да се намерят тук-там, но цялостният поглед върху бюджета, от това, което е излязло досега, е, меко казано, проблемен. Повишаването на данъците и осигуровките е рекордно за последните 20 години". Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA News съпредседателят на ''Да, България” Божидар Божанов, коментирайки заявиките, направени от коалиционните партньори в бюджета за 2026 година, който ще е първият за страната ни в евро. 

По думите на Божанов данъчно-осигурителната тежест като цяло се повишава. Увеличават се осигуровките с 2%, покачва се и максималният осигурителен доход. "Говори се, че и данък "Дивидент" може да се увеличи – дали на 10%, дали на 15%, предстои да видим.  В крайна сметка усещането е, че няма да се правят реформи и няма да се ограничават разходи – просто ще се вземат повече пари от работещите и от бизнеса, за да се наливат в държавната машина. Това, според нас, е грешен подход", припомни той. 

По думите на съпредседателя на ДБ разходите могат да се ограничат по много начини. И даде примери, които от партията му "са давали многократно през последните месеци". 

"Например, в здравеопазването: частните болници да провеждат търгове, за да се спестят милиони; пациентите да получават уведомления при хоспитализация, за да се ограничи източването на Касата; държавните служители да започнат да плащат осигуровки; в МВР да се премине към поетапно освобождаване на пенсионерите. Оказа се, че вече 13% от служителите в МВР са пенсионери – над 6000 души от общо 51 000 души-  и това се влошава. Тоест имаме не просто липса на реформи, а влошаване на ситуацията", категоричен е той. 

На въпрос ще подкрепят ли увеличението от 260 милиона евро за младите лекари той отговори: "Доколкото видях, изчисленията на колегите от „Продължаваме промяната“ са за около 240 милиона лева, не евро. Но това отново трябва да бъде съпоставено с ограничаване на разходите. Защото, ако в бюджета на Здравната каса просто се дадат „пари отгоре“, без реформа, те няма откъде да дойдат – дефицитът е огромен". 

Той подчерта, че е важно е младите лекари да получат по-високи заплати, защото има недостиг, но това трябва да се направи в рамките на разумна финансова политика. И припомни, че партията му е внесла мярка за ограничаване на бонусите в целия публичен сектор – в министерства, регулатори, държавни предприятия и администрацията.

"Средната заплата в обществения сектор вече изпреварва тази в частния, а отгоре се раздават и бонуси без таван. ВСС, например, има таван от четири заплати, но и там има случаи на злоупотреби. Един такъв пакет от мерки може да намали сериозно разходите. За съжаление, не виждаме подобни намерения от управляващите", подчерта той.

И припомни, че ДБ е гласувала против обвързването на минималната работна заплата със средната: "Беше трудно решение, защото всички партии бяха „за“. Да не гласуваш за повишаване на заплати не е популярно, но смятаме, че подобни автоматични формули са вредни. Сега няма да внасяме ново предложение – това е работа на управляващите. Но дългосрочно, всички такива формули трябва да се преразгледат, защото водят до изкривявания". 

Божанов коментира и казуса с "Лукойл". В четвъртък стана ясно, че компанията е избрала купувач за целия си международен бизнес – корпорацията „Гънвор“. Това е петролна компания, а името ѝ се свързва с Генадий Тимченко, санкциониран след анексията на Крим през 2014 г. 

"Има много въпроси, на които трябва да се дадат отговори. Това изглежда като потенциален проблем. Фактът, че Тимченко е напуснал формално компанията, не гарантира, че не упражнява влияние чрез подставени лица или офшорни фирми. Това трябва да се изследва внимателно – не само от ДАНС, а и от партньорските служби. Ако парите продължават да текат към Русия, ще се нарушават санкциите. Стратегическата цел е „Лукойл“ да бъде продаден на инвеститор, който не е свързан с Русия – западен и прозрачен, който ще развива бизнеса тук", подчерта Божанов. 

И изрази мнение, че е голяма грешка това, че ДАНС ще решава кой може да е купувач на рафинерията. "Тази промяна, прокарана от Пеевски, е опасна, защото ДАНС не може да контролира сделки в трети страни като Швейцария или Австрия, а и не е редно една служба да има последната дума. Така Пеевски, който контролира ДАНС, ще може да решава според собствените си интереси", заяви той. 

Целия разговор гледайте във видеото. 

