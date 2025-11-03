Снимка: iStock
Управляващите промениха някои от параметрите на финансовата рамка в последния момент
Ключова политическа седмица и последно отброяване за план-сметката на държавата за 2026 година. Управляващите увериха, че до края на седмицата първият бюджет на страната в евро ще внесен в Народното събрание.
Плановете на кабинета "Желязков" са в сряда финансовите разчети за 2026 година да се разгледат на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а най-късно в петък разчетите да бъдат внесени за обсъждане в парламента.
Експерти: Бюджет 2026 - без реформи и с риск от по-висока инфлация
Партиите в управлението не спазиха крайния срок за държавната хазна, който беше 31 октомври, заради промени в параметрите в последния момент. Това се случи в края на миналата седмица на извънреден Съвет за съвместно управление. До новите изчисления се стигна след заплаха за протести от страна на синдикатите. Недоволство имаше и от работодателите.Редактор: Станимира Шикова
