По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа мъж, извършил хулигански действия, като размахвал нож към непълнолетни, съобщиха от държавното обвинение.



Събраните до момента доказателства сочат, че на 31 октомври в 17,30 часа в ж.к. "Надежда“ в София, обвиняемият Ш.М. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Той е извадил сгъваем нож, който размахвал без причина срещу три момчета и им казал: "Искате ли да ви наръгам?“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК, за което с предвижда наказание "лишаване от свобода“ до 2 години.



Мъжът е осъждан. Той е бил задържан за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“. Състав на съда се е съгласи с искането и наложи най-тежката мярка за неотклонение на мъжа.



Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Редактор: Ивайла Митева