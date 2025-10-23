Софийска районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж, заплашил с нож касиерка и обрал магазин в "Студентски град".

Грабежът е извършен на 13 октомври малко след 5 часа сутринта. Мъжът принудил касиерката да му даде всички пари от касата и кутията на магазина, заплашвайки я с нож. Той размахал острието и ѝ казал: „Дай ми парите от касата и общите пари от кутията“. Открадната сума е в размер на 841 лв., съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години за извършеното престъпление. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Станимира Шикова