Въоръжен мъж вилня и заплаши клиенти в столичен ресторант. На видеозапис от охранителна камера, публикуван в социалните мрежи, се вижда как мъжът хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и разхвърля кош за боклук в залата за хранене. Трима мъже неуспешно се опитват да го укротят, но не успяват до пристигането на полицейски патрул.

Според жители на квартала това не е първият подобен инцидент. Те разказват, че мъжът от години проявява агресия на публични места и е бил многократно настаняван за лечение, но след време отново е освобождаван.

„Преди да стигне до заведението, той се опита да убие невинен човек на трамвайна спирка. След това чупеше коли. Много е опасен за нас, не трябва да се разхожда свободно по улицата”, разказа свидетел на нападението.

„Мъжът чупеше прозорци и заплашваше хората в заведението. Децата ми бяха заклещени в ъгъла. Хора с психични проблеми обаче са защитени от закона и ако нещо му се случи, аз нося отговорност. Полицаите ме предупредиха, че не мога да го докосвам. Явно трябва да си въоръжа персонала”, каза собственикът на заведението.

Хората от квартала настояват за отговори на въпросите какви грижи полагат отговорните за мъжа и колко пари от държавата взимат за това.

